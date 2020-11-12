《輪證高清－孫明哲》股價急跌欲趁低吸納，切忌選擇大幅價外證

《輪證高清》科技股於本周大幅回落，ＡＴＭ都於本周首三日內累積下跌逾１０％，吸引了

大量資金部署相關認購證趁低吸納，騰訊、阿里及美團認購證於周二（１０日）都有逾１億元流

入。但細看投資者所選的條款，見部分投資者買入較價外證，可能是之前一直留意的產品，未有

因為股價回落而重新檢討產品條款，這往往犯了投資窩輪的大忌。事實上，近日科技股走勢波動

，波幅的波動性都很高，現時選擇窩輪時的著眼點並不應只是槓桿，反而要注意引伸波幅敏感度

，如果只看槓桿而選擇價外證，遇到波幅回落時反而得不償失，違反追蹤正股方向的本意。因此

現時選擇窩輪時要更加嚴謹，挑選合適條款的產品。



＊價外證易受波幅變化影響＊



現時投資者在選擇窩輪時要特別留意行使價，股價急跌令原來輕微價外證變得大幅價外，大

大增加了產品風險，價外證的引伸波幅敏感度較高，同時對沖值較低，即是說輪價較不易受正股

價格影響，反而較受波幅變化影響。正因為這個特性，特別是在股價急跌，希望趁低部署認購證

更加要避開價外證。股價急跌令引伸波幅上升，一旦股價回穩或出現反彈，波幅自然會回落，到

那時會發現價外證的升幅比預期少，甚至不升反跌，正正是因為正股上升令輪價上升的幅度不能

抵消引伸波幅下跌的影響。所以投資者要避開價外證，選擇貼價或輕微價外證，這類產品價格對

引伸波幅變化的影響相對較輕。

現階段投資者如希望部署騰訊認購證，宜考慮中期輕微價外證，可留意騰訊購１５６７８，

行使價６２０﹒８８元，明年１月到期，實際槓桿約１０倍，是高敏感度，較受正股變化影響的

產品；稍稍價外的選擇可留意騰訊購１２２３１，行使價６３６﹒３８元，明年１月到，實際槓

桿約１０倍。

總括來說，投資者在選擇產品時要審視市場提供的產品，因為窩輪是有時間性的工具，其產

品特性會隨著股價、時間的變化，特別是在股價波動時產品特性可能會急速變化，可能在短時間

從價內變價外，直接影響產品的風險。因此在部署前宜再確保所選產品合適市況，控制好產品風

險。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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