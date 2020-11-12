《全球視野－胡一帆》「十四五」規劃描繪中國發展之路

《全球視野》 「十四五」規劃綱要提出一系列全面的發展目標。為應對持續變化的國際環

境，中國正將重點轉向高品質發展。主要政策與投資重點包括：「雙循環」新發展格局、市場改

革與開放、科技自主創新、城鎮化２﹒０以及綠色經濟。



＊全面發展目標＊



「十四五」規劃包括未來五年中國的發展藍圖以及２０３５年遠景目標，涵蓋經濟、科技、

治理、文化、環境以及市場開放等多個方面。儘管多數都是非具體量化指標，但決策者期望到

２０２５年中國躋身高收入行列，到２０３５年中國的實際ＧＤＰ或人均國民收入翻倍。這意味

著２０２１－２０３５年的ＧＤＰ年均複合增長率在４﹒７％。

具體而言，我們預期２０２１年中國ＧＤＰ同比增速將從２０２０年的低基數回升至７％，

之後將進入中速增長階段，即２０２２－２０２５年增長率在５﹒０％ ５﹒５％，２０２６－

２０３５年在４﹒０％ ５﹒０％。這意味著中國的人均ＧＤＰ在２０２０年為１０５００美元

的基礎上，到２０２５年將達到約１５０００美元（超過世界銀行２０２０年設置的高收入門檻

：人均１２５３５美元），到２０３５年將達到２萬美元。



＊安全與發展至關重要＊



「十四五」規劃和２０３５年遠景目標建議重申了對世界局勢的謹慎論調，強調「世界處於

百年未有之大變局」。與「十三五」（２０１６－２０２０）相比，由於中美關係持續緊張，當

前中國面臨更加錯綜複雜的國際環境。決策者預期，無論誰擔任美國總統，中美關係難有根本性

改善。拜登主政下的美國政府被認為更具可預測性，較現任政府對華敵對態度會減輕，但是拜登

很可能尋求聯合盟友共同對中國施壓。儘管我們認為大選結果不會對中國的復甦之路和金融市場

產生重大影響，但全球供應鏈多元化可能提速，這使得中國的改革與開放較以往更加重要。



＊主要政策與投資重點＊



為應對持續變化的國內外環境，中國聚焦國內政策議程並將重點轉向高品質發展。主要政策

與投資重點包括：

「雙循環」戰略。這一新發展格局已被正式寫入「十四五」規劃。具體而言，「內循環」旨

在釋放潛在內需、穩定供應鏈。「外循環」旨在開放市場並與全球經濟體相互合作，改善與國際

市場的互聯互通。「雙循環」戰略旨在重塑並協調國內與國際供應鏈，尤其是以內需為主線的消

費、科技與金融行業供應鏈。我們認為，以內需為主的企業將成為主要受益者。

深化市場改革與開放。鑒於中美緊張局勢帶來科技脫鈎和供應鏈中斷的風險，《建議》指出

通過持續改革與開放來贏得並鼓勵外商投資。支持性措施預計將包括進一步放寬外資進入國內市

場的條件、加快資本市場改革、擴大服務與科技進口、降低進口關稅以及縮短負面清單等。主要

的潛在受益行業包括銀行、券商、保險、金融科技、工業行業龍頭等。

促進科技自主創新。鑒於中美緊張局勢帶來科技脫鈎和供應鏈中斷的風險，中國政府將科技

創新和自給自足作為首要任務。我們預計政府將承諾更多措施來發展本土技術，尤其是半導體技

術和先進製造業，並在未來幾年繼續推動數字經濟發展。主要的潛在受益板塊包括核心硬體╱軟

體和先進製造業等。

城鎮化２﹒０加快步伐。中國領導人承諾將推動區域協調發展和新型城鎮化建設。在下一階

段，我們認為中國將以改善城市群內部和城市群之間的互聯互通為重點，繼續完善交通基礎設施

、改造老舊社區並加速戶口╱土地改革。此外，中國也將致力於打造智慧城市，發展新基建。主

要的潛在受益板塊包括５Ｇ、大資料、物聯網和電動汽車供應鏈。

綠色經濟是長期目標。《建議》提出推動綠色低碳發展以實現「美麗中國」的願景。這回應

了中國近期提出的在２０６０年前實現碳中和的承諾，而國內的碳排放量預計將在２０３０年達

到頂峰。鑒於中國的減碳承諾，「十四五」規劃可能設定更高的綠色能源目標。同時，中國還可

能繼續促進綠色金融市場的發展，以加強監管透明度並鼓勵外資參與。主要的潛在受益板塊包括

可再生能源（太陽能、風能）以及電動汽車供應鏈。

就股票而言，「十四五」規劃支援我們看好消費、金融、工業以及可再生能源領域龍頭企業

的觀點。監管機構致力於房地產市場健康發展的努力也支持我們看好房企債券。我們認為人民幣

還有進一步上行空間。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》





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