《法證攻防－林恩》科網小股災，港股大洗牌

《法證攻防》輝瑞公司周一（９日）表示，與德國合作夥伴ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的新冠疫

苗臨床試驗結果樂觀，有效性超過９０％。憂慮疫情拖累經濟而長期受壓的舊經濟股發力，澳門

濠賭股銀河（０００２７）周二（１０日）創５２周新高６５元，金沙（０１９２８）暫錄８連

升。金融類股份造好，與歐美市場相關的升幅顯著，友邦保險（０１２９９）周三挑戰９０元關

口，匯豐（００００５）兩日急升１２﹒６％。電訊股中國移動（００９４１）周三逆市飆升逾

半成。

疫苗新進展消息公布後，市場憧憬旅游業復甦，美股的在線旅游（ＯＴＡ）板塊急升。但以

ＯＴＡ業務為盈利核心美團（０３６９０）股價卻由３３８﹒２元上市新高，兩日急挫２０％至

近５０天線水平。恆指科技指數周一突破８５００點後，連續兩日低開低走，回吐近１０００點

。

國家市場監督管理總局１１月１０日發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）

》，向社會公開徵求意見。草稿中第十五條描述了「限定交易行為」，如要求交易相對人在競爭

性平台間進行「二選一」等；而第十七條提及了「差別待遇」的問題，例如基於大數據和算法，

根據交易相對人的支付能力，消費偏好，使用習慣等，實行差異性交易價格或者其他交易條件等

情況。

騰訊（００７００）周三（１１日）大成交易急跌７％，成交金額高達３７３﹒６億元，約

是１０月平均成交金額的４倍。本周雙十一主題的內地電商平台阿里巴巴（０９９８８）以及京

東（０９６１８）亦無一幸免。雖然天貓淘寶１１月１１日凌晨後３０分鐘實時交易額已經突破

了３７２３億元人民幣，大幅拋離上年的２６８４億元，增速也超越２０１９年，京東用不到

１０分鐘時間就突破２０００億元人民幣的下單金額。雖然反壟斷消息還在公開咨詢階段，可是

市場似乎已經非常憂慮這些平台的監管風險。阿里巴巴周三低開、低走，阿里及京東都收於全日

低位。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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