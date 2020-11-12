《師傅教路－黃瑋傑》騰訊業績勝預期，股價５５０至５９５元上落

《師傅教路》騰訊（００７００）首三季度實現營業收入３４３８﹒９５億元（人民幣．下

同），較去年同期增長２８％，好於市場預期的３０８１億元；股東應佔盈利為１００５﹒４５

億元，增長４０％。按季度分析，騰訊第三季度營業收入１２５４﹒４７億元，亦好於市場預期

的１２３８﹒３億元，同比增長２９％，環比第二季度則增長９％；第三季度股東應佔盈利為

３８５﹒４２億元，同比和環比分別增長８９％和１６％。



＊季度網絡遊戲收入增４５％＊



騰訊按業務劃分，增值服務業務第三季度收入為６９８﹒０２億元，佔總收入５６％，同比

和環比分別增長３８％和７﹒４％。其中，網絡遊戲收入為４１４﹒２２億元，同比和環比分別

增長４５％和７﹒７％，高於市場預期的３５％同比增幅，主要由於中國及國際市場的付費用戶

健康增長，帶動網絡遊戲收入增長；社交網絡收入為２８３﹒８億元，同比和環比分別增長

２９％和６﹒２％。

金融科技及企業服務業務收入為３３２﹒５５億元，佔總收入２６％，同比和環比分別增長

２４％和１１﹒４％，略低於市場預期的２６％同比增幅和１３％環比增幅，主要由於商業支付

及理財平台業務持續擴張，而社交支付及小額貸款業務則保持溫和增長。集團的商業支付日活躍

賬戶數及每名用戶的交易額同比增長強勁，令總支付金額同比增長超過３０％。集團的理財平台

客戶同比增加超過５０％，其資產保有量亦有相若增幅。



＊季度渠道及分銷成本較高＊



網絡廣告業務收入為２１３﹒５１億元，佔總收入１７％，同比和環比分別增長１６％和

１５﹒１％，符合市場預期的１６％同比增幅。其中，社交及其他廣告收入為１７７﹒５２億元

，同比和環比分別增長２１％和１６﹒３％；媒體廣告收入為３５﹒９９億元，同比下降１％，

但環比卻增長９﹒４％，好於市場預期的８％同比跌幅和２％環比增幅。集團在內部升級了廣告

投放解決方案的算法，為廣告主提供更高轉化率，吸引廣告主增加了在騰訊廣告的預算。此外，

集團亦在休閒遊戲、電競賽事及直播平台提供更多廣告庫存。

其他業務（包括雲及其他企業服務）收入為１０﹒３９億元，佔總收入１％，同比和環比減

少２９﹒９％和２２﹒６％。據集團指出，疫情對雲及其他企業服務收入仍然存留影響，導致項

目部署及新合同簽署有所延誤，若干基礎設施即服務（ＩａａＳ）合同亦須進行非經常性調整。

因此，收入增長率低於前幾季，但預計這只是短暫影響。值得注意的是，騰訊第三季度收入成本

為６８８億元，同比和環比分別增長２６％和１１﹒６％，主要反映較高的渠道及分銷成本、金

融科技服務成本以及內容成本。第三季度收入成本比率為５５％，同比下降１個百分點，但環比

卻上升１個百分點。



＊微信及ＷｅＣｈａｔ活躍帳戶逾１２億個＊



用戶方面，截至今年９月３０日，微信及ＷｅＣｈａｔ的合併月活躍帳戶數為１２﹒１２億

個，同比和環比別增長５﹒４％和０﹒６％；ＱＱ的智能終端月活躍賬戶數為６﹒１７億個，同

比和環比分別減少５﹒５％和４﹒７％；收費增值服務註冊帳戶數為２﹒１３億個，同比和環比

分別增長２５﹒１％和４﹒９％，主要來自視頻及音樂內容服務會員數的增長。其中，視頻服務

會員數同比增長２０％至１﹒２億，音樂服務會員數同比增長４６％至約５２００萬。

騰訊首三季度業績大致好於預期，其股價料於５５０元和５９５元之間上落。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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