《陸言堂－陳永陸》市場不明朗因素仍多，著眼短炒暫缺長期焦點

《陸言堂》到底現在應該持有甚麼股票？似乎是一個十分困難的去解答的問題，因為科技股

似乎有見頂之現象，尤其是當內地推出「反壟斷」的政策，一度令一眾新經濟股急跌，就算「雙

十一」的銷售理想，亦無助阿里巴巴（０９９８８）的股價反彈，較為理想的應該是騰訊

（００７００）因為業績理想，令股價近兩日顯著反彈，不過亦似乎無力重上６００元的關口。



＊不明朗因素仍多＊



當然，疫苗可望在短期內推出，亦令市場對新冠病毒對經濟之影響憂慮下降，並一度令道指

亦創出歷史新高，近日的表現更好像比納指為理想，可是當美國大選的情況仍然未明，美國總統

特朗普對華施壓的力度加大，甚至更多中國企業被列入不可投資的清單之中，在這個消息影響下

，中國移動（００９４１）及中國電信（００７２８）今日（１３日）都應聲大跌，一洗過去兩

日大升的雄風。



由此可見，美股三大指數雖然在近日先後創出新高，同時港股亦升至７月份的高位，可是投

資者入市的態度仍然審慎，因為不明朗的因素仍然甚多，就算指數持續上升，可能只是集中在個

別的股系上，好似匯控（００００５）在本周初成為市場的焦點，可是今日又突然回吐約３％，

同時資金又轉至藥品及科技股上，限制了指數的跌幅，但同時亦反映出投資者似乎只在短線炒賣

，根本沒有一個長期的焦點。



當然，市場仍然有一些股份，表現較為突出，好像手機及手機設備股，其中小米

（０１８１０）絕對是近日恆生科技指數成分股中，表現最穩定的股份，因為５Ｇ令全球出現換

機潮，的確令一眾手機相關股份受惠，所以除了小米外，舜宇（０２３８２）之股價仍然可以貼

近高位徘徊。



＊中匯增長前景佳＊



不過，短期投資者其實可以留意多一類股份，就是加入ＭＳＣＩ指數的新貴，其中中匯集團

（００３８２）將獲納入ＭＳＣＩ中國全股票小型股指數成分股，並於本月３０日收市起生效，

消息刺激其股價昨日大幅上升，雖然今日出現回吐，但幅度不大，同時成交不多，加上集團早前

公布截至今年８月底止全年業績，營業額達８億元（人民幣．下同），按年升１３﹒６％，純利

更按年升３４﹒５％，至２﹒９１億元，而每股盈利２８﹒６６分，並派末期息４﹒９港仙。由

於中匯採取各種成本控制措施，而在校學生人數及平均學費均有提升，因而令全年毛利率按年提

升。另外，集團計劃推動教育及職業教育二大業務穩步發展，同時大灣區核心區域的校區逐步投

入使用，而位於深圳辦學點亦已於今年５月投入使用，所以盈利增長前景仍然相當理想，而由於

預期市盈率只有１３倍，加上ＭＳＣＩ的概念，現價仍然值得追入。《獨立股評人 陳永陸》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

