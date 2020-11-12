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12/11/2020 08:04

《豪匯有期－陳健豪》紐元０﹒６７００－０﹒６７７０收集

　　《豪匯有期》隨著美國總統選舉開始明朗化，美匯指數持續受壓，更一度跌至９２近早前低
位，令市場懷疑美匯指數自９月開始、持續超過兩個月的反彈是否已告一段落，然後重拾今年３
月份開始的下跌走勢。美元整體走勢轉弱是一個趨勢，從３月一度急升至１０３，然後４至５月
份在９８－１００之間整固，最終在５月底跌穿９８起展開下跌走勢直至９月１日在９１﹒７開
始見底反彈，過去兩個月只在９１﹒７－９４﹒７弱勢整固。
　
　　總統大選仍有變數，雖然市場幾乎認定特朗普翻盤無望，但既然上訴市場仍不敢完全放鬆，
加上參議院目前仍有４席未選出，佐治亞州兩席因為沒有任何一名候選人獲得過半數的票數支持
，故需要在明年１月５日舉行第二輪投票，理論上共和黨必須獲得３席，才保住參議院過半數優
勢，但民主黨則保住兩席就可，因副總統賀錦麗可以在表決時投下關鍵性的一票。民主黨暫未能
全面掌控參眾兩院，意味上任後只能繼續依賴聯儲局，聯儲局將於１２月３日發表褐皮書，並在
１２月１７日公布今年最後一次議息結果，雖不致於實行負利率，但若為不同年期的債券孳息率
設定目標，以及落實平均通脹目標，對美元仍不利。
　
　　執筆時新西蘭央行議息，維持現金利率於０﹒２５％、亦維持量寬計劃規模不變，央行預料
今年第四季及明年首季，經濟將分別收縮０﹒３％及０﹒２％，同時亦帶定頭盔指寬鬆貨幣政策
將會維持，有必要時會加推措施，並預料失業率將會上升。不過市場傳出疫苗好消息，央行預期
在明年第二季將回復０﹒５％增長，加上新西蘭屬控制疫情比較好的國家，會有利往後當地經濟
的重啟。市場雖憧憬未來實施負利率，但相信央行在經濟開始回復下各央行對實行負利率將極為
小心。
　
　　技術上，紐元兌美元在議息會後因未有跟隨上星期的澳洲央行減息，紐元兌美元一度再借美
元弱勢上升至０﹒６９水平，暫時不建議高追。不過，紐元兌美元自從７月份起就在０﹒６５－
０﹒６８之間整固近５個月後向上突破，其中多次在０﹒６６６０水平徘徊並最終向上突破，似
乎出現急跌機會不高，一旦有機會出現後抽並重新測試０﹒６７００－０﹒６７７０，或可以趁
低吸納，跌穿０﹒６６５０止蝕，目標挑戰今年高位、同時屬２０１８年１２月高位的
０﹒６９２０－０﹒６９５０。《艾德證券期貨董事總經理　陳健豪》
　
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