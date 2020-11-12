消息：幼稚園周六起暫停面授課堂１４天

《經濟通通訊社１２日專訊》消息透露，教育局計劃本周六起暫停幼稚園面授課堂１４天，

至１１月２７日為止，政府最快下午公布。

本港多個學校爆發上呼吸道感染個案，本周以來錄得１３２宗院舍或學校爆發上呼吸道感染

個案，涉及近１４００人，主要出現在幼稚園、幼兒中心，其次是小學。（ｃｌ）

