消息：幼稚園周六起暫停面授課堂１４天

《經濟通通訊社１２日專訊》消息透露，教育局計劃本周六起暫停幼稚園面授課堂１４天，
至１１月２７日為止，政府最快下午公布。
本港多個學校爆發上呼吸道感染個案，本周以來錄得１３２宗院舍或學校爆發上呼吸道感染
個案，涉及近１４００人，主要出現在幼稚園、幼兒中心，其次是小學。（ｃｌ）
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