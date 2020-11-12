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12/11/2020 14:06

陳肇始：幼稚園和幼兒中心周六起暫停面授課堂１４天

　　《經濟通通訊社１２日專訊》近日多間幼稚園爆發上呼吸道感染，食物及衞生局局長陳肇始
下午宣布，幼稚園和幼兒中心將自本周六起暫停面授課堂及服務１４天，至１１月２７日止，屆
時將再檢視情況，決定是否再延長暫停授課和服務。（ｃｌ）

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