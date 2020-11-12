陳肇始：幼稚園和幼兒中心周六起暫停面授課堂１４天

《經濟通通訊社１２日專訊》近日多間幼稚園爆發上呼吸道感染，食物及衞生局局長陳肇始

下午宣布，幼稚園和幼兒中心將自本周六起暫停面授課堂及服務１４天，至１１月２７日止，屆

時將再檢視情況，決定是否再延長暫停授課和服務。（ｃｌ）

