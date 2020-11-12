【騰訊業績】騰訊第三季純利升８９％至３８５﹒４億人幣，勝預期

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊控股（００７００）公布截至今年９月底止第三季業績，
純利３８５﹒４２億元（人民幣．下同），按年升８９％，表現勝預期，按季則升１６％，每股
基本盈利４﹒０５９元。
第三季收入為１２５４﹒４７億元，按年升２９％，按季升９％；毛利為５６６﹒４７億元
，按年升３３％，按季升６％；經營盈利為４３９﹒５３億元，按年升７０％，按季升１２％。
（ｃｗ）
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