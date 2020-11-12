《日入而息》騰訊季績勝預期，ｉＢｏｎｄ每人最多獲４手



《今天重點》﹡騰訊（００７００）第三季純利升８９％至３８５﹒４億人幣，勝預期；騰

訊第三季非國際財務準則盈利按年升３２％，勝預期；騰訊第三季網絡遊戲

收入按年升４５％；騰訊首９個月非國際財務報告準則純利按年升３０％

﹡ｉＢｏｎｄ認購總額逾３８３億元，每人最多獲四手

﹡李小加稱港交所正進行大量工作未雨綢繆，包括推新股資訊電子平台

﹡陳肇始稱幼稚園和幼兒中心周六起暫停面授課堂１４天；幼兒上呼吸道感染

比例高，籲家長減少帶學童參加課外活動

﹡立法會秘書處指已收到１５名民主派議員辭職信；葉劉淑儀稱四立法會議員

違反誓言，ＤＱ做法合理



《即日市況》﹡港股高開低走收報２６１６９，跌５７點，成交額大減近三成八



《深滬股市》﹡滬指收軟０﹒１１％錄三連跌，兩市成交回落至７千億



《美元匯價》﹡歐元若短期無法重上１﹒１８，小心續下行；歐元最新報１﹒１８１９╱

２３，日圓最新報１０５﹒２８╱３１



《公司業績》﹡騰訊（００７００）第三季純利升８９％至３８５﹒４億人幣，勝預期；騰

訊第三季非國際財務準則盈利按年升３２％，勝預期；騰訊第三季網絡遊戲

收入按年升４５％；騰訊首９個月非國際財務報告準則純利按年升３０％

﹡鷹美（０２３６８）中期純利升４５％至２﹒３億元，派息增至３０仙

﹡津上精密機床（０１６５１）中期多賺４７％，派息０﹒１５元；津上機床

母企中期中國市場溢利升５５％

﹡中人壽（０２６２８）首十月原保險保費收入按年升８﹒７％至約５６５９

億元人民幣



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）獲大行升目標價，惟李小加將離任添不確定性；李小

加稱港交所正進行大量工作未雨綢繆，包括推新股資訊電子平台

﹡上實環境（００８０７）設附屬主營污水處理業務

﹡中國平安（０２３１８）未來５年投放１０００億元人民幣於科技類業務

﹡正榮地產（０６１５８）發行２億美元優先票據，票息５﹒９５％

﹡傳融創服務（０１５１６）於招股價中間點附近定價

﹡恆大汽車（００７０８）上海及廣州生產基地啟動試產

﹡美團（０３６９０）計劃未來繼續擴大自動駕駛配送車的規模

﹡致同建議上市公司全面披露業務狀況，以提升投資者信心

﹡消息指嘉里物流（００６３６）分拆泰國快遞業務當地上市，集資最多３億

美元

﹡勒泰集團（００１１２）法院就清盤呈請作出命令

﹡基石藥業（０２６１６）治療非小細胞肺癌新藥上市申請獲藥監局受理

﹡通達宏泰（０２３６３）供股建議終止

﹡堡獅龍（００５９２）上季毛利９３００萬元跌４２％，正與業主商減租

﹡復星醫藥（０２１９６）新冠疫苗獲國家藥監局受理臨床試驗申請；復星醫

藥子公司治療骨髓瘤藥物獲國家藥監局批准臨床試驗

﹡渣打（０２８８８）與ＡＷＳ訂五年全球策略協定

﹡歐康維視生物（０１４７７）於美國啟動眼壓藥品的第二項ＩＩＩ期臨床試

驗

﹡藍光嘉寶服務（０２６０６）完成Ｈ股全流通

﹡中國玻璃（０３３００）擴大江蘇及陝西兩條生產線產品範圍

﹡中國新經濟投資（０００８０）１０月每股未經審核淨資產值約０﹒１３元

﹡海普瑞（０９９８９）Ｒｅｓｖｅｒｌｏｇｉｘ提交新知識產權申請

﹡中滙集團（００３８２）１１月３０日收市起納入ＭＳＣＩ中國小型股指數

﹡中生製藥（０１１７７）鼻咽癌藥最新研究數據在ＳＩＴＣ ２０２０上呈

列

﹡津上機床中國（０１６５１）料下半財業績與上半財年相若，對全年收入有

信心



《神州民企》﹡中芯（００９８１）計劃與美國供應商合作申請出口許可證；中芯上調全年

營收增長指引至２４％－２６％

﹡富力地產（０２７７７）發行３﹒６億美元優先票據，票息１２﹒３７５％

﹡領航醫藥（００３９９）張志鴻辭任多個職位，懸空導致未能符合多條上市

規則



《中國要聞》﹡銀保監表示大灣區保險產品銷售可擴至廣東全域

﹡華信系資產司法拍賣，上海明天廣場寫字樓八折仍流拍

﹡習近平出席浦東開發開放３０周年慶祝大會並發表講話

﹡發改委批准新建成都至達州至萬州鐵路，涉資８５１億

﹡中證報表示退市制度改革細則即將對外徵求意見

﹡標普表示中國數字人民幣或衝擊支付平台，銀行地位難替

﹡財政部表示截至１０月底１﹒７萬億直達資金已基本到位；關注地方政府違

規舉債，抗疫國債不會違約

﹡人行表示「雙１１」網絡支付清算業務並發量創歷史新高；人行１２００億

逆回購利率持平，淨投放９００億

﹡永煤控股違約引發骨牌效應，陽泉煤業取消發債計劃；永煤違約後，券商籲

投資者降低產業國企股東背景考量；完成發債即曝違約，交易商協議對永煤

啟動自律調查

﹡紫光集團存續債崩跌臨時停牌，傳京政府介入債務問題

﹡中國暫停更多澳洲原木進口，同因海關檢出林木害蟲

﹡美國財政部尋求解決字節跳動的國安風險

﹡美國國務次卿克拉奇敦促巴西禁用華為５Ｇ設備

﹡華為料明年上半年末５Ｇ用戶將佔中韓用戶總數２０％

﹡韓媒指中國積極推進習近平下月中旬前訪問南韓

﹡商務部表示研究儲備一批政策措施，續推進外貿創新發展

﹡１０月動力電池產量增近４８％，裝機量寧德時代續奪冠

﹡中國確認暫禁維多利亞州原木進口，要求澳方完善檢疫

﹡人民日報表示平台強迫網店二選一，損中國經濟肌體健康

﹡習近平稱盡快把上海建成國際經濟金融貿易中心之一

﹡藥監局表示藥品網絡銷售不可超出企業經營藥品範圍



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１３２２１﹒７８點



《其他消息》﹡政府宣布撤回空置稅條例草案，陳帆稱現非合適時機推出

﹡保就業計劃第四批資助涉５０億元，九巴獲發最多補貼

﹡本港９月份商品出口貨量按年升１０％，但首三季跌３％

﹡南商７天定存享１０厘息，膺「高息王」

﹡深股通額度全日用２１﹒８億元；滬股通額度全日流走７﹒９億元，陸股通

淨流出５億

﹡招商永隆銀行推出認購銀色債券「六免」優惠

﹡花旗推出銀債認購優惠，豁免手續費及提早贖回費等

﹡匯豐料新一批銀債將受歡迎，經中銀認購手續費全免

﹡大新銀行為認購ｉＢｏｎｄ客戶提供三種退款優惠



《ＤＱ議員》﹡立法會秘書處刪除四名被撤職議員提出的議案

﹡地產建設商會支持人大常委就取消立法會議員資格決定

﹡涂謹申稱一國兩制已失敗，留守議會已無意思

﹡梁君彥稱秘書處需開會討論議員總辭後安排

﹡梁耀忠等民主派議員與秘書處商討辭職事宜

﹡譚惠珠稱若因違國安法被撤職，終身剝奪參選資格

﹡中總表示民主派總辭罔顧香港整體利益

﹡葉劉淑儀稱四立法會議員違反誓言，ＤＱ做法合理



《新冠肺炎》﹡本港新增２３宗確診，包括６宗源頭不明本地個案

﹡陳肇始稱幼稚園和幼兒中心周六起暫停面授課堂１４天；幼兒上呼吸道感染

比例高，籲家長減少帶學童參加課外活動

﹡北京禁採購、銷售、使用未上傳追溯數據進口冷鏈產品

﹡民航局對國航、南航等中外航企發出多個熔斷指令

﹡中大一名員工初步確診，李炳醫學圖書館暫關閉消毒

﹡全球確診病例近５２００萬宗，美國紐約加強防控措施

﹡富衛王君傑稱疫情下本地醫保保單數量增兩倍

﹡傳歐盟取得輝瑞疫苗的價格低於美國

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