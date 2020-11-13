《華爾街內望》病例激增下疫情憂慮再現，美股道指跌３１７點

《經濟通通訊社１３日專訊》美國病例激增，疫情憂慮再現，市場權衡大規模推出有效疫苗

的時間表，美股周四（１２日）收低。

道指跌１﹒０８％或３１７點，報２９０８０點。標指跌１％或３５點，報３５３７點。納

指跌０﹒６５％或７６點，報１１７０９點。

美國新增感染人數連續第八天超過十萬人，紐約上日已成為新一個出台更嚴格的保持社交距

離規定的州份。

最新數據顯示，美國上周初次申請失業金人數降至七個月低，但就業復甦步伐放緩，因為財

政刺激力度減弱，而且疫情蔓延可能限制進一步改善。

板塊方面，對經濟增長敏感的工業、金融股走低，受疫情嚴重影響的航空股、郵輪股下跌，

標普航空股指數跌３﹒１％，標普能源股指數大跌４％。

個股方面，波音、高盛跌３％和１﹒６％。皇家加勒比遊輪急跌４％，嘉年華郵輪跌近８％

。

中國電商拼多多飆升２０％，其季度營收強勁。其競爭對手京東漲逾４％。網絡設備製造商

思科系統盤後漲近９％，其季度業績勝預期。

美國製藥商Ｍｏｄｅｒｎａ漲６﹒５％，公司表明有足夠數據對實驗性疫苗後期試驗進行首

次中期分析，但沒有透露公布數據的時間表。

美國指標十年期公國債收益率跌至０﹒８８４％。（ａｌ）

