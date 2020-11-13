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即市新聞

13/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指未能完全反映市況，科指期貨２３日面世

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和
４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。現時可供買賣的４隻以港元報價的恆生科技指數ＥＴＦ中，
明顯以南方恆生科技（０３０３３）的交投最為活躍；經過５１個交易日後，平均每個交易日的
成交金額逾２﹒３２２億元。因此，兩個多月前筆者經研究後，將該ＥＴＦ納入證券排行榜的選
股名單內的決定是正確的。１１０隻恆生綜合大型股指數成分股與７隻ＥＴＦｓ的配合，可讓投
資者於股市波幅顯著擴大，各股票間的對象強弱勢急變時，多一些暫時停泊資金的好地方。
　　看過本周初各大指數的表現後，大家應會認同，恆生指數已不能完全反映港股市況。若看恆
生指數的走勢，投資者根本上看不出大量資金從新經濟股流往舊經濟股，亦感受不到科技股投資
者的受損程度。本月２３日（周一）恆生科技指數面世後，投資者可更早洞悉科技股大戶於市場
內的部署和取向，及早入市圖利或離場避險。此外，投機者亦會多了一項圖利工具。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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