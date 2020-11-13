《窩輪匯智－劉嘉輝》匯豐首推道瓊斯工業平均指數窩輪

《窩輪匯智》美股總統大選結束，市場憧憬刺激經濟措施加上新冠疫苗測試進度理想，帶動

美股一度沖高後高位有回調壓力，投資者重新審視疫情對經濟帶來的影響。報道指，美國聯儲局

金融穩定報告指出，如果新冠肺炎疫情帶來的經濟影響在未來數月出現惡化，主要市場資產價格

可能遭受打擊，若然證明經濟復甦前景不那麼樂觀，投資者的風險情緒就可能迅速發生轉變。

筆者早前提到美股相關的窩輪部署，有助投資者作出更靈活的投資準備，除了可以認購證看

好美股走勢，亦有相關認沽證可作對沖的準備。匯豐為現時市場上唯一提供道指窩輪的發行商，

希望藉此機會與讀者分享一下產品條款細節。

參考兩隻道指認沽證１００７１及１０１７７，行使價分別為２５０００點及２３０００點

，同為明年６月到期，但兩者輪價相若，截至１１月１１日的數字，價格約０﹒１６元。投資者

可能會問，行使價相差足足２０００點，為何它們的價格會相若？那就要進一步看看兩者的兌換

比了。１００７１及１０１７７的兌換比分別為６６０００對１及４４０００對１，就正如我們

將一個薄餅切開，份數切得愈多，每份的份量便會愈少。放於輪證身上時，假設其他因素不變

，兌換比愈大的產品，相當於正股的份數便較少，亦因此價格會較低。因此，１００７１雖然相

對較貼價，但由於兌換比較大，此消彼長的情況下，剛好與低兌換比而貼價的１０１７７輪價相

若。

投資者投資前請了解買賣與美國指數掛勾的結構性產品或帶有之額外風險，例如與交易日和

交易時間差異，匯率風險或是可能延遲結算等有關的風險。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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