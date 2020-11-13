《缸邊隨筆－石鏡泉》特朗普的帝國反擊

《缸邊隨筆》拜登勝出，特朗普不認輸。是否特朗普發爛渣？未必。中國和俄羅斯仍未向拜

登送上恭賀，這是否中國和俄羅斯唔Ｌｉｋｅ拜登？亦不是，而是：法。



據美國總統選舉法，宣布哪位總統候選人勝出，只有兩個機構；



（１）聯邦選舉委員會，或



（２）高等法院。



但今時只是傳媒，包括美聯社、ＣＮＮ、ＮＢＣ、ＡＢＣ、ＣＢＳ、ＭＳＮＢＣ、ＦＯＸ等

都宣布拜登獲勝，故特朗普曾言，何時改了法規，由媒體宣布╱確認選舉結果？



＊美總統誰屬 １月才能定＊



特朗普的「發爛渣」，不是個人行為，而是有７０％的共和黨人支持，亦有他４０％選民的

「鐵粉」支持。所以筆者一直認為，１１月３日╱４日，並不可能產生下屆美總統，可能要到

１２月，以至明年１、２月，才可定出誰為總統。留意定出美國總統的程序，１１月３日的選民

投票，只選出了其代理人、選舉人，這批選舉人是可以不依選民的意願去投票選總統的。此即，

Ａ候選人憑較多選民票而理論上攫取了該州的全部選舉人票，理論上在無爭議下，這些選舉人票

應齊選Ａ候選人為總統，但實情並非如此。



２０１６年，兩個本應投希拉里的選舉人，投票予特朗普。而四個本應投特朗普票的選舉人

，卻投了給希拉里，這些「反水」的選舉人的「反水」投票都是合法的。因為１１月３日的選民

投票只選了選舉人，但這些選舉人並不是傀儡，而是有「獨立」思想的，他們「想來想去」，在

「正義」、「公理」、「良心」的驅使下，他們會將其選舉人票，撥給可以為美國總統的人。



所以，不要以為拜登能拿下２７０張選舉人票就可以一定當選，有幾多人會反水？要到

２０２１年１月６日，選舉人要將選舉結果報到國會才叫塵埃稍落定。



如果沒有候選人獲得２７０張選舉人票，則會交由４３５名眾議院議員決定，並在１月２０

日中午前選出總統。



由現在至１月６日或１月２０日，拜登上任之途仍是滿途荊棘。



（１）特朗普已啟動了地方法院的司法程序，要重點或不承認某些選票，有法院已受理了。



（２）法院受理，不是因為法官Ｌｉｋｅ特朗普，而是看到似有可改變選舉結果的假選票。



（３）如法院見到有足夠量的假選票，是不利特朗普時，是可以直接宣布特朗普在該州勝出

，推翻之前的「選舉」結果。



（４）特朗普最後可以告到最高法院，今時最高法院席位是保守派：自由派是６：３，對特

朗普是有利的。



高等法院會以甚麼標準去判案？主要看假選票，改選票的數量是否多，如多，美國高等法院

是可以：選舉不公，有舞弊，而判特朗普勝。高等法院如這樣判，會以甚麼作為理論依據？



「我們的民主選舉是要公平、公正、沒有舞弊的，我們要講道德高地，要講法，一個由舞弊

、作假而攫取到總統位的人，是美國民主的恥辱，不可接受。所以２０２０年的新一屆美總統是

－－特朗普。」



看完上述，你敢講特朗普的帝國反擊只屬胡鬧？



假選票，選舉舞弊，在美國的總統選舉中，歷次都有。以前沒鬧得那麼兇，是因為美國共和

民主兩黨總想掛好塊遮羞布，以示其國之大度。只不過特朗普行事是以利己為先，美國優先也是

利己之極致，故一定會鬧翻天，大家等看鬧劇好了。



如特朗普的反擊成功，那些早早已向拜登道賀的歐洲國家，便要打臉，又是另場鬧劇了。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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