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即市新聞

13/11/2020 11:45

《青工俠說－廖錦興》文化創意新熱點

　　《青工俠說》「對不起，本月的預約已滿，最快要三周後才有枱」，來自五星級酒店服務員
給我的預訂回覆，這使我十分驚訝。自上月中起本港新冠疫情漸見減退，而政府亦宣布新一輪的
放寬防疫措施。在街頭巷尾的食肆陸續出現人龍，對餐飲服務業和香港經濟來說這無疑是個好消
息，但是我希望這類「報復式」消費過後，別再是另一波疫情反彈的開始。
　
　　周末到各區走走，不難發現人潮都是主要以年輕人為主。根據香港統計處２０１９的報告，
香港介乎１５至３４歲年輕人接近１８０萬人，約佔整體人口四分之一。毫無疑問，這個年齡組
別的消費力是最強的一群。年輕男女除了「宅」在家打遊戲機和「煮飯仔」外，大多年輕人還是
喜歡逛街，而生意往往跟著客人「走」，因此年輕人的聚腳點往往都是人頭湧湧，無論是食肆、
咖啡店、消閒娛樂場所，總有長長的人龍。我經過幾周觀察，在此分享幾個「無得輸」的年輕人
出行熱點，如未曾去過的你，不妨去親身感受一下，若不同意或尚有遺漏的，請多多包涵和提出

　　　　一）南豐作坊（Ｔｈｅ　Ｍｉｌｌｓ　Ｆａｂｒｉｃａ）。位於荃灣白田壩街，於三年
前在南豐沙廠原址活化成為現時的文創新基地。沙廠內原有的特色元素與多種藝術元素融會，活
化後牆上有以本土工業為主題的壁畫，這亦是年輕人打卡熱點。南豐作坊包含工作空間、南豐作

ＬＡＢ及ＴＥＣＨＳＴＹＬＥ　Ｘ體驗店，南豐沙廠原址亦重新活化成Ｔｈｅ　Ｍｉｌｌｓ，設
立南豐店堂，成為休閑、消費、食肆的潮點。
　　二）Ｄ２　Ｐｌａｃｅ。位於荔枝角地鐵站附近，是舊區活化的典範，它亦是香港創意文化
產業為主題的建築。Ｄ２　Ｐｌａｃｅ前身是工業大廈，在更改用途後搖身一變成為潮點，它最
獨特之處是其周末市集。主辦方利用「小商店大文化」的理念定期舉辦不同主題的特色市集，既
能夠推動本土文化及鼓勵年輕人發展創意產業，又帶旺整個商場，達到多贏局面。
　　三）元創坊（ＰＭＱ）及大館（Ｔａｉ　Ｋｗｕｎ）。這兩個建築被政府列為「保育中環」
項目的歷史建築物之一，它們分別在２０１４年和２０１８年對外開放，兩者都是集古蹟、文化
藝術、設計創新於一身的建築群，帶給年輕人一個熱點。
　　四）深水埗舊街深度遊，舊區活化能為文化創意產業增添色彩，而深水埗大南街和基隆街一
帶，近年有不少地舖從車房、賣布料的商店變為文創體驗館、傳統手工藝工作坊、初創咖啡店或
冰室。咖啡店能在這舊區開立，並出現長長的人龍，確是難得的景象。
　
　　除了上述年輕人喜愛的熱點，其實全港多區亦有不同特色的景點，如中環ＳｏＨｏ區內的大
街小巷，牆上都有題材不同的有趣塗鴉；而西營盤的「藝里坊ＡＲＴＬＡＮＥ」，以紐約、倫敦
和首爾的壁畫街為靈感，畫上多幅街頭壁畫。趁疫情仍然穩定，大家亦可到這些熱點品嘗地道小
食及欣賞年青藝術家們的作品。《香港青年工業家協會當然顧問　廖錦興》

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