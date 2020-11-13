《青工俠說－廖錦興》文化創意新熱點

《青工俠說》「對不起，本月的預約已滿，最快要三周後才有枱」，來自五星級酒店服務員

給我的預訂回覆，這使我十分驚訝。自上月中起本港新冠疫情漸見減退，而政府亦宣布新一輪的

放寬防疫措施。在街頭巷尾的食肆陸續出現人龍，對餐飲服務業和香港經濟來說這無疑是個好消

息，但是我希望這類「報復式」消費過後，別再是另一波疫情反彈的開始。



周末到各區走走，不難發現人潮都是主要以年輕人為主。根據香港統計處２０１９的報告，

香港介乎１５至３４歲年輕人接近１８０萬人，約佔整體人口四分之一。毫無疑問，這個年齡組

別的消費力是最強的一群。年輕男女除了「宅」在家打遊戲機和「煮飯仔」外，大多年輕人還是

喜歡逛街，而生意往往跟著客人「走」，因此年輕人的聚腳點往往都是人頭湧湧，無論是食肆、

咖啡店、消閒娛樂場所，總有長長的人龍。我經過幾周觀察，在此分享幾個「無得輸」的年輕人

出行熱點，如未曾去過的你，不妨去親身感受一下，若不同意或尚有遺漏的，請多多包涵和提出

。

一）南豐作坊（Ｔｈｅ Ｍｉｌｌｓ Ｆａｂｒｉｃａ）。位於荃灣白田壩街，於三年

前在南豐沙廠原址活化成為現時的文創新基地。沙廠內原有的特色元素與多種藝術元素融會，活

化後牆上有以本土工業為主題的壁畫，這亦是年輕人打卡熱點。南豐作坊包含工作空間、南豐作

坊

ＬＡＢ及ＴＥＣＨＳＴＹＬＥ Ｘ體驗店，南豐沙廠原址亦重新活化成Ｔｈｅ Ｍｉｌｌｓ，設

立南豐店堂，成為休閑、消費、食肆的潮點。

二）Ｄ２ Ｐｌａｃｅ。位於荔枝角地鐵站附近，是舊區活化的典範，它亦是香港創意文化

產業為主題的建築。Ｄ２ Ｐｌａｃｅ前身是工業大廈，在更改用途後搖身一變成為潮點，它最

獨特之處是其周末市集。主辦方利用「小商店大文化」的理念定期舉辦不同主題的特色市集，既

能夠推動本土文化及鼓勵年輕人發展創意產業，又帶旺整個商場，達到多贏局面。

三）元創坊（ＰＭＱ）及大館（Ｔａｉ Ｋｗｕｎ）。這兩個建築被政府列為「保育中環」

項目的歷史建築物之一，它們分別在２０１４年和２０１８年對外開放，兩者都是集古蹟、文化

藝術、設計創新於一身的建築群，帶給年輕人一個熱點。

四）深水埗舊街深度遊，舊區活化能為文化創意產業增添色彩，而深水埗大南街和基隆街一

帶，近年有不少地舖從車房、賣布料的商店變為文創體驗館、傳統手工藝工作坊、初創咖啡店或

冰室。咖啡店能在這舊區開立，並出現長長的人龍，確是難得的景象。



除了上述年輕人喜愛的熱點，其實全港多區亦有不同特色的景點，如中環ＳｏＨｏ區內的大

街小巷，牆上都有題材不同的有趣塗鴉；而西營盤的「藝里坊ＡＲＴＬＡＮＥ」，以紐約、倫敦

和首爾的壁畫街為靈感，畫上多幅街頭壁畫。趁疫情仍然穩定，大家亦可到這些熱點品嘗地道小

食及欣賞年青藝術家們的作品。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

