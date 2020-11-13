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即市新聞

13/11/2020 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》港股短期區間波動，寒冬催化運動服裝板塊

　　《專家之言》美股方面，美國勞動市場上月持續反彈，僱主增聘６３﹒８萬人，失業率也大
幅下降，這顯示經濟正從疫情引發的衰退中復甦。勞工部公布，美國就業人數連續第六個月增長
，失業率下降１個百分點，至６﹒９％。展望拜登就任美國新一任總統及新成內閣後，由於民主
黨不大可能取得參議院控制權，因此，拜登政府執行大規模財政刺激計劃、公共投資、稅務、醫
療保健措施及氣候相關立法的能力會受限，料成為後市波動藉口。

＊恆指市盈率１３﹒５倍高於５年平均值＊
　
　　另外，市場風險偏好上升，傳統避險資產美國１０年期國債遭到拋售，１０年期美債孳息升
破０﹒９厘，重回今年３月時水平。風險偏好的恢復可能意味著美元回歸弱勢。中美股市板塊輪
動，指數區間震盪整理。環球股市出現明顯的板塊輪動，此前受疫情衝擊的服務業、銀行板塊重
拾動力，科技股高位則面臨獲利沽壓。恆指市盈率１３﹒５倍，預期息率２﹒９％，估值高於５
年平均１１﹒６倍。短期恆指於２５５００至２６５００區間波動。

＊內地服裝消費前低後高，環比改善明顯＊
　
　　中國方面，前三季度內地服裝消費前低後高，整體同比下滑，但是環比改善明顯，景氣度築
底，運動服飾行業高景氣持續提升，行業龍頭優勢延續，品牌集中度繼續提升，第三季恢復良好
，表現優於整體行業。淨利率與毛利率方面，運動鞋服板塊毛利率呈現分化，淨利率有所下滑。
從門店數量來看，上半年受疫情影響各個公司調整門店結構，減緩開店速度，門店數量都有所下
降。三季報表現良好，環比改善明顯，四季度寒冬催化銷售旺季，我們看好運動服裝板塊。服裝
家紡可留意安踏體育（０２０２０）、李寧（０２３３１）；紡織製造則可留意申洲國際
（０２３１３）。核心風險包括若新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續時間較長；外部衝擊加大的風
險；收入增速放緩，居民消費意願不強。《申萬宏源投資顧問服務部主管　麥嘉嘉》
　
＊筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票

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