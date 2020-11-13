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即市新聞

13/11/2020 17:00

《盤後部署》港股短線方向未明，料繼續於二萬六上落

　　《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股三大指數下挫，新舊經濟股一同回調，亞洲股市今早
普遍低走，氣氛拖累港股低開數十點，隨後跌幅擴大，並曾一度失守二萬六關口，幸於中午收市
前跌幅收窄，午後港股跌幅維持，其中美國總統特朗普簽署行政命令，禁止投資與中國軍方相關
的企業，消息令中資電信股及內銀股跌幅顯著，中移動（００９４１）曾一度跌近６％；尾市港
股跌幅再度收窄，騰訊（００７００）撐上６００元高收，最終恆指收報２６１５６點，跌１２
點或跌０﹒０５％，主板成交１５１４﹒０７億元。國企指數報１０５４５，跌３４點或跌０﹒
３２％。恆生科技指數報７９３９，升２３３點或升３﹒０３％。
　　內地股市走弱，上證綜合指數報３３１０，跌２８點或跌０﹒８６％；深證成份指數報１３
７５４，跌３７點或跌０﹒２７％。兩市成交７２７１億元，按日稍回升２﹒７％。

＊鮑威爾稱美國經濟仍受挑戰，高盛看好週期性資產＊

　　美聯儲主席鮑威爾昨日（１２日）向外界表示，目前經濟生產能力與民眾生活造成了對經濟
的長期損害風險，雖然美國近期經濟數據向好，特別是失業情況有明顯改善，但他強調目前的經
濟與過往不同，目前經濟轉向成為技術導向型，而這令他擔心將會令好多工人將面臨失業，特別
是打擊低薪工人。他預計，隨著新冠病毒傳播，未來數月將具有挑戰性。
　　大行高盛發表２０２１年十大投資主題，該行預計今年股票指數有望獲得可觀收益，但市場
尚未對強勁的周期性復甦作出定價。該行經濟學家預計，除中國外，全球ＧＤＰ將在今年年尾下
跌約４％，但此次危機與上輪不同，因為這是由傳染病引起的經濟停頓。預計下一年將有望實現
全球經濟擴張，包括看好風險資產、大宗商品交易及新興市場。

＊港股短線缺乏方向，料於二萬六爭持＊

　　１１月就快過半，恆指受總統大選消息一下子抽升至二萬六關口，但由於中美貿易仍有餘韻
，港股缺乏方向，今日曾一度失守二萬六關口，但最終失而復得，不過相信恆指短期仍於二萬六
關口上落，而決定大市方向，主要還看科技股何時見底，相信騰訊（００７００）跌穿６００元
後現反彈屬「假象」，而螞蟻金服未能上市、阿里（０９９８８）ＡＤＲ突然有神祕大戶進行大
額轉倉至港股，反映阿里股價仍未跌定，相信恆指於二萬六爭持的局面可能維持到月尾。（ｕｌ

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