【大國博弈】美商務部：因法院禁制令，暫不執行ＴｉｋＴｏｋ禁令

《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部周四（１２日）表示，聯邦法院下達初步禁制令，

禁止執行具體部門的行動，導致暫時無法執行對ＴｉｋＴｏｋ的禁令，目前正等待法律方面進一

步的發展。

不過美國司法部周四對賓夕法尼亞州法官上月底的命令提出上訴，該命令阻止華府對中資擁

有的ＴｉｋＴｏｋ實施禁令。（ａｌ）

