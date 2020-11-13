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13/11/2020 08:25

【大國博弈】美商務部：因法院禁制令，暫不執行ＴｉｋＴｏｋ禁令

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國商務部周四（１２日）表示，聯邦法院下達初步禁制令，
禁止執行具體部門的行動，導致暫時無法執行對ＴｉｋＴｏｋ的禁令，目前正等待法律方面進一
步的發展。
　　不過美國司法部周四對賓夕法尼亞州法官上月底的命令提出上訴，該命令阻止華府對中資擁
有的ＴｉｋＴｏｋ實施禁令。（ａｌ）

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