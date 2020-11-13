《台股攻略－馮偉明》科技股轉強，台股續創新高

《台股攻略》新冠肺炎疫情再度席捲歐美地區，影響環球股市走勢。昨晚（１２日）美股主

要指數全面下挫，導致台股今日（１３日）走勢波動。加權指數最終收１３２７３點，升５１點

，重上１３２００點水平，成交金額為新台幣１７９６億元。

電子股今日走勢回穩，帶動指數上升。蘋概股方面，大立光及台積電今日於午市過後獲買盤

入市支持，股價轉勢上升，分別收新台幣３，３６０元及４６２元，升新台幣３０元及４元。鴻

海昨日舉行法說會，雖然盈利上升，但累計前三季稅後純利續創同期新低，股價在前收市價附近

向下徘徊，收新台幣８﹒４０元，跌新台幣０﹒５０元。其他電子權值股方面，聯電及聯發科反

跌為升，分別收新台幣３１﹒３０元及６７５元，升新台幣０﹒２０元及２元。傳產股再度成為

大市焦點。觀光股板塊飆升，王品收新台幣９９﹒８０元，升新台幣４﹒４０元；美食─ＫＹ續

強，收新台幣１３０元，升新台幣５元；六福轉虧為盈，今日股價收２２﹒３０元，升新台幣

０﹒６５元；而造紙股永豐餘早市曾升上漲停板價新台幣２２﹒７０元，終場收新台幣

２２﹒３５元，升新台幣１﹒７０元。

雖然隔晚美股回軟，但台股持續升勢，表示資金對台股有信心，展望下周仍然強勢，建議投

資者可考慮分段買入。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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