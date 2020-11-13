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即市新聞

13/11/2020 12:50

《窩輪豪情－梁業豪》科技股不再是中長線最理想持貨對象

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、醫
療保健業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為龍湖集團（００９６０）、藥明生物（０２２６９）與中華煤氣（００００３），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）與華潤醫藥（０３３２０）

　　今早（１３日）港股先呈反彈，末段走勢回軟。午市科技股的大戶買家會否積極入市，成為
了下周初大市表現的關鍵。相信大部分投資者都會認為，科技股昨天（１２日）展開的升浪只屬
急跌後的正常反彈，並非短期新升浪已經迅速重臨。事實止，科技股的短期局勢已變得差劣；只
因近日累積跌幅巨大，才會令投資者有由其後顯著的回升幅度所帶來的「轉勢」假象的錯覺。中
長期局勢方面，科技股已變得較藍籌股，國企股與紅籌股為弱，不再是最理想的持貨對象。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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