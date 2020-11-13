《談國論企－黎偉成》中美雙邊貿易二連升和內需進口增

《談國論企》中國對外出口貿易在２０２０年１０月份同比增長即使有所放緩，惟已屬五連

升之態，不僅對東盟、歐盟等保持升勢，連對美國的出口二連升和進口三連升，在環球經濟受困

新冠肺疫日甚劣境下乃相當良好的表現。中國控疫達效的復工復產強化出口競爭力，並滿足歐美

在疫困所需的各種各樣貨源特別是口罩，加上內需持續轉強，國民經濟復甦和穩中有進發展，難

能可貴。



＊大增口罩出口助抗疫和履行中美貿約＊



來自中國海關總ｍ署的統計數據，最惹人注目的是：（１）出口於２０２０年１０月份達１

﹒６２萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒６％，即使低於９月份的８﹒７％升幅，但已創

造出五年升的良性發展態勢，並使１－１０月份累計１４﹒３３萬億元上升２﹒４％，尤是此數

相對於於２０１９年１０月所增的２﹒１％要多增５﹒５個百分點，在以美國為主的環球經濟低

迷甚至漸步衰退劣境底下，是相當難得的外貿表現。

即使（２）中國進口貿易於１０月份達１﹒２２萬億元僅升０﹒９％，未及９月份之佳，仍

使（３）進出口於是月份達２﹒８４萬億元同比升４﹒６％，創造連續五個月上升的佳態，足說

明中國因控疫使經濟復甦確達預期佳效。

要重點指出的，當然是（一）中國對美國的進出口貿易，似有漸入穩中向佳之境，似乎基本

擺脫特朗普單方面對華挑起的貿易戰的重大困擾：於２０２０年１－１０月份累計３﹒２萬億元

同比增長３﹒９％，連同１－９月份所增２％，形成二連升和基本止住１－８月份尚跌０﹒４％

之況，而２０１９年頭１０個月累計３﹒０７萬億元更大幅減少１０﹒６％，意味中國確切地履

行中美所達的第一階段經貿協議，所產生之效。

尤其是（ＩＩ）中國對美國的出口於１－１０月份累計２﹒４８萬億元同比增長３﹒６％，

不僅三連升，更是逐月升幅徐徐擴大，和扭轉１－７月份１﹒５６萬億元同比減少４﹒１％之況

，反映出美國經濟低迷於相當程度依賴尤以中國價錢合理和有素質的商品進口。此乃特朗普挑起

的對華輸美商品單方加徵關稅貿戰之最新發展，當然遠較貿戰初期即２０１９年１－１０月份得

大幅減少６﹒８％的情況有明顯的改善。

和（ＩＩＩ）美國對華的出口於２０２０年１－１０月份累計７２５６﹒５億元同比增

５﹒２％，較期內中國輸美商品的升幅高１﹒６個百分點，使可見中國履行新貿協的高度承諾。

但（ＩＶ）中國對美國的貿易盈餘於２０２０年１－１０月累計１﹒７５萬億元仍增３％，

乃因美國（ｉ）輸華從來就是處於相對低額度的低水平，和（ｉｉ）仍深深受困於惡疫，使經濟

重啟面對十分嚴峻的挑戰。此為貿戰難以改變的局面，特朗普確枉作小心。

另一個最新發展重點，為（二）中國的紡織品出口，暫時重新定義為包括口罩在內的紡織品

，於２０２０年１－１０月份累計９０８４﹒１億元同比增長３４﹒８％，維持連月的三成增長

，相信有相當大部分是屬於口罩，在在表明中國支持環球防控惡疫，確實是不違餘力的。



＊進口能源資源集成電路可觀足顯復甦＊



再看（二）進口，需求日益殷切，因中國經濟自復工復產復商復市以來一直穩步發展和提升

，如（１）鐵礦砂的進口量於２０２０年１－１０月份達９﹒７５億噸同比增長１１﹒２％，為

連續四個月的雙位數增長，而每噸均價６８３﹒３元同比增加３﹒３％，可見需求頗烈；（２）

輸入的原油４﹒５９億噸同比增長１０﹒６％，每噸均價２２８６元同比減３０﹒５％，則顯中

國須低油價增進口，策略明智；及（３）煤進口２﹒５３億噸，較上年同期減少８﹒３％，意味

中國則重潔淨能源。

難得的是（４）進口的大豆於２０２０年１－１０月份累計８３２１﹒７萬噸同比增長

１５﹒１％，該有相當部分為進口美國的大豆，乃履行中美第一階段經貿協議承諾的其中重大表

現；而（５）所入口的集成電路４３５６﹒９億個同比高速增長２２﹒４％，顯示中國的５Ｇ商

用化凡一年多，由４Ｇ之「改變生活」的模式轉為「改變社會」的新時代使各種各樣的相關生活

上的配套需求強烈，社會得到重大的良性改善。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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