《異動股》騰訊季績勝預期開升逾２％，阿里漲２％

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）開升２﹒２５％，報５９０元，收復二十

天線（５８５﹒９７５元）；成交約２１７萬股，涉資１２﹒８０億元。

集團公布，第三季非國際財務報告準則盈利為３２３﹒０３億元人幣，按年升３２％，按季

升７％，勝預期。非國際財務報告準則每股基本盈利為３﹒４０２元人幣。

純利則為３８５﹒４２億元人幣，按年升８９％，同樣勝預期，按季則升１６％。

期內，增值服務業務收入６９８﹒０２億元人幣，按年增長３８％。當中，網絡遊戲收入４

１４﹒２２億元人幣，按年增長４５％。

據《華爾街日報》引述消息報道，螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）本月３日

煞停Ａ＋Ｈ股上市，是國家主席習近平親自命令國內監管機構進行調查，並暫停螞蟻上市。母企

阿里巴巴（０９９８８）仍升２﹒２１％，報２５８﹒６元；成交約２０９萬股，涉資５﹒３８

億元。

恆指公司今日公布季檢結果，美團（０３６９０）被視作染藍大熱，升２﹒０２％，報２９

２﹒６元；成交約８７萬股，涉資２﹒５３億元。

現時，科指開報７７７２，升６５或升０﹒８５％。恆生指數報２６１１４，跌５４或跌０

﹒２１％，主板成交５１﹒９２億元。國企指數報１０５５５，跌２３點或跌０﹒２２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５９０﹒００元 升２﹒２５％

心動公司（０２４００） ３４﹒２５元 升０﹒１５％

網易 （０９９９９） １３６﹒９０元 跌１﹒７９％

中手游 （００３０２） ３﹒０２元 升０﹒６７％

祖龍娛樂（０９９９０） １７﹒０８元 升１﹒０７％



阿里系：

阿里巴巴（０９９８８） ２５８﹒６０元 升２﹒２１％

阿里健康（００２４１） １９﹒７４元 升１﹒２３％

阿里影業（０１０６０） １﹒０２元 無升跌

高鑫零售（０６８０８） ８﹒２０元 跌０﹒４９％

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（ｎｓ）

