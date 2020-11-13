《異動股》特朗普禁美國投資部分中資企業，中移動開跌近６％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國移動（００９４１）現價跌５﹒７９３％，報４９﹒６０

０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒０６％。該股成交約２６２萬股，涉資１﹒３

２億元。

美國總統特朗普周四（１２日）簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構對

部分中國企業進行投資，並強調稱這些企業由中國軍方擁有或控制，重申中國利用美國的資本為

軍事、情報和其他安全設備的開發提供資金。

今次受行政命令影響的中國企業包括中國電信（００７２８）、中國移動（００９４１）、

海康威視（深：００２４１５）等３１間中國公司。

中國電信跌４﹒８１５％，報２﹒５７０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒８

２％。

海康威視（深：００２４１５）報４７元人幣跌２﹒０８％。

現時，恆生指數報２６１１４，跌５４點或跌０﹒２１％，主板成交５１﹒９２億元。國企

指數報１０５５５，跌２３點或跌０﹒２２％。恆生科技指數報７７７２，升６５點或升０﹒８

５％。

即月期指新報２６０７５，跌１４３點，低水４０點。即月國指期貨報１０５４７，跌４１

點，低水９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ４９﹒６００元 跌５﹒７９３％

中國電信（００７２８） ２﹒５７０元 跌４﹒８１５％

中國聯通（００７６２） ５﹒１５０元 跌３﹒３７７％

中國通信服務（００５５２） ４﹒６７０元 跌１﹒２６８％

中國鐵塔（００７８８） １﹒３６０元 升０﹒７４１％

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（ｅｃ）

