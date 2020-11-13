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即市新聞

13/11/2020 09:24

《異動股》京東集團開漲近４％，據報京東健康獲批在港上市

　　《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）Ｈ股現價升３﹒７２％，報３３５元
；成交約３０萬股，涉資１﹒００億元。
　　據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息報道，京東旗下互聯網醫療業務京東健康獲准在香港上市。
據報京東健康計劃集資至少３０億美元（約２３０億港元），最快１２月招股上市，京東健康目
標估值為２００億美元（約１５６０億港元），美銀、海通國際及瑞銀為保薦人。
　　現時，恆生指數報２６１１４，跌５４點或跌０﹒２１％，主板成交５１﹒９２億元。國企
指數報１０５５５，跌２３點或跌０﹒２２％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團　（０９６１８）　　３３５﹒００元　　升３﹒７２％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　　２５８﹒６０元　　升２﹒２１％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１０１﹒４０元　　升１﹒４０％
　　阿里健康　（００２４１）　　　１９﹒７４元　　升１﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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