《異動股》京東集團開漲近４％，據報京東健康獲批在港上市

《經濟通通訊社１３日專訊》京東集團（０９６１８）Ｈ股現價升３﹒７２％，報３３５元

；成交約３０萬股，涉資１﹒００億元。

據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息報道，京東旗下互聯網醫療業務京東健康獲准在香港上市。

據報京東健康計劃集資至少３０億美元（約２３０億港元），最快１２月招股上市，京東健康目

標估值為２００億美元（約１５６０億港元），美銀、海通國際及瑞銀為保薦人。

現時，恆生指數報２６１１４，跌５４點或跌０﹒２１％，主板成交５１﹒９２億元。國企

指數報１０５５５，跌２３點或跌０﹒２２％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團 （０９６１８） ３３５﹒００元 升３﹒７２％

阿里巴巴 （０９９８８） ２５８﹒６０元 升２﹒２１％

平安好醫生（０１８３３） １０１﹒４０元 升１﹒４０％

阿里健康 （００２４１） １９﹒７４元 升１﹒２３％

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（ｃａ）

