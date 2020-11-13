《午市前瞻》外圍帶動港股續偏軟，專家指可部署地產股借復甦揚升

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股低收，傳統經濟股及科技股下挫，市場消化疫苗相關

消息，重新考慮疫苗能大規模應用的時間表。亞洲股市今早走弱，港股低開５４點，隨後跌幅擴

大，盤中曾失守二萬六關，低見２５９０９點，惟中午收市前修復關口位。重磅股中移動（００

９４１）急挫拖累大市氣氛，受美國總統特朗普簽署行政命令限制投資其公司所影響；其他科技

走勢反彈，騰訊（００７００）漲近３％，小米（０１８１０）同樣升４％。最終大市半日收報

２６０２５點，跌１４４點或跌０﹒５５％，主板成交８３０﹒２３億元。國企指數報１０４８

０，跌９９點或跌０﹒９４％。恆生科技指數報７８８７，升１８１點或升２﹒３５％。

內地股市下挫，上證綜合指數報３３１３，跌２４點或跌０﹒７５％，成交１８９１﹒１６

億元人民幣。深證成分指數報１３７７０，跌２１點或跌０﹒１５％，成交２６８９﹒６３億元

人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌３﹒６５％，報３６﹒９５元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅５﹒８６％。香港交易所（００３８８）升１﹒０３％，報３７３﹒２元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒１３％。友邦保險（０１２９９）升１﹒２５％，報

８４﹒７５元；中國平安（０２３１８）跌１﹒１６％，報８５﹒５５元。



＊科技股反彈騰訊領軍，中移動受美國行政命令拖累＊



大和發表研究報告指，騰訊季績表現勝預期，而遊戲收入增長良好，今日升２﹒７７％，報

５９３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒６２％。阿里巴巴（０９９８８）升１﹒

７４％，報２５７﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒６２％。小米集團升４﹒

０９％，報２４﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒８％。金蝶國際（００２６

８）升６﹒９９％，報２５﹒２５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１３﹒２３％。阿

里健康（００２４１）升５﹒１３％，報２０﹒５元。

美國總統特朗普周四（１２日）簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構，

投資包括華為等被指與解放軍有關聯的３１家中國企業，中移動受消息拖累股價跌６﹒０８％，

報４９﹒４５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅８﹒３４％。其他中資電訊股一同下挫

，聯通（００７６２）跌８﹒０７％，報４﹒９元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１１

﹒７１％。中電信（００７２８）跌９﹒２６％，報２﹒４５元，以現價計，該股暫連跌２日，

累計跌幅１４﹒０４％。中國鐵塔（００７８８）跌４﹒４４％，報１﹒２９元。

由於全球肺炎病例激增，且美油庫存意外增加，油價周四下跌，拖累本港油股發展，中石化

工（００３８６）跌３﹒０６％，報３﹒４９元。中石油（００８５７）跌３﹒２３％，報２﹒

４元。中海油（００８８３）跌６﹒２９％，報８﹒３４元；中海油田服（０２８８３）跌３﹒

５８％，報５﹒３９元。中石化冠德（００９３４）跌２﹒０５％，報２﹒８６元。



＊ＡＨ股內銀一同下挫，藥品股見有追捧＊



美國行政命令消息令中港兩地股份急挫，其中陸股通淨流出Ａ股超過４２億元人民幣，ＡＨ

兩地內銀股捱沽，建設銀行（００９３９）跌２﹒９３％，報５﹒９６元；工商銀行（０１３９

８）跌２﹒７１％，報４﹒６６元；中國銀行（０３９８８）跌１﹒８１％，報２﹒７２元；招

商銀行（０３９６８）跌１﹒２５％，報４７﹒５元；交通銀行（０３３２８）跌２﹒７８％，

報４﹒１９元。

藥明生物（０２２６９）將於下周一（１６日）進行「１拆３」，消息刺激股價漲升６﹒０

５％，報２４５﹒４元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒８５％；其他藥品股同樣起

飛，翰森製藥（０３６９２）升０﹒３％，報３３﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升

幅０﹒７５％。信達生物（０１８０１）升１﹒０８％，報５６元，以現價計，該股暫連升２日

，累計升幅３﹒６１％。威高股份（０１０６６）升３﹒４３％，報１５﹒６６元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅６﹒５３％。

今日收市後恆生指數公司公布季檢，市場預計美團（０３６９０）入選機會大，股價再漲５

﹒８６％，報３０３﹒６元。其他染藍機會大的股份包括安踏體育（０２０２０）跌１﹒１８％

，報１００﹒８元；比亞迪股份（０１２１１）升３﹒２８％，報１８２﹒８元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅１６﹒４３％；阿里健康（００２４１）升５﹒１３％，報２０﹒５元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒２４％；百威亞太（０１８７６）升１﹒０１％，

報２４﹒９５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒６７％。



＊張智威：科指股可留意ＥＴＦ，看好地產股借復甦發力＊



外圍股市表現偏軟，港股早市跟隨下跌，現暫守二萬六關口，信誠證券聯席董事張智威向《

經濟通通訊社》表示，預料後市表現不明朗，他指恆指於７月７日與１１月１１日時，已分別高

見約２６７００點與２６４００點頂位，因此他相信後市仍然會作調整。他預料大市於下周初段

將會跌至１０天線約２５６５０點位置才會現支持。

而新、舊經濟股方面，張智威指現時兩板塊出現資金輪動的情況，他建議可留意科指ＥＴＦ

股份，其中推薦華夏恆生科技（０３０８８），建議可以１０元以下買入，目標價看１１元以上

位置。

由於特朗普簽署行政命令，將會禁止美國人投資合共３１間中資公司，使中資電訊股中國移

動與中國聯通今早齊挫低領跌藍籌。對於以上電訊股，張智威指短期仍會有調整，由於現時仍由

特朗普在任，對於中美關係仍存不確定因素，如欲入手該板，亦是需要待拜登上任才會見正面影

響，需要留意基本面，暫時只宜作中、長線部署。

他反而認為地產股將會受復甦帶動利好，可轉而入手該板，其中推薦領展房產基金（００８

２３），他看好該公司物業估值借復甦上升，且料派息表現理想，建議可７０元以下位置，即現

價買入，上望７３元水平；他亦推薦長實集團（０１１１３），建議可４０元買入，上望４４元

位置。（ｊｃ、ｕｌ）

