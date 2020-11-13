《美元走勢－羅明立》歐元若跌穿１﹒１７５０宜考慮止損

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒１２ １０４﹒８６ １０５﹒０１

歐元╱美元 １﹒１８１４ １﹒１７９９ １﹒１８１３

英鎊╱美元 １﹒３１５３ １﹒３１０９ １﹒３１４０

美元╱瑞郎 ０﹒９１５２ ０﹒９１４０ ０﹒９１４３

美元╱港元 ７﹒７５４４ ７﹒７５３１ ７﹒７５３５

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《美元走勢》有消息稱，特朗普政府將退出新一輪經濟刺激方案的談判，在美國大選前持續

對話的財長姆努欽將不再參與。若消息屬實，就意味著美國新一輪刺激方案可能需要等明年１月

份之後，拜登政府上台才能落實。美聯儲主席鮑威爾則表示，新冠病毒疫苗的突破將降低全球經

濟的不確定性，但未來幾個月經濟仍需更多短期財政刺激支持。美國確診人數仍沒有放緩跡象，

本周三（１１日）新增病例超過１４﹒３萬例，已連續九天超過１０萬。而經濟數據方面，美國

１０月ＣＰＩ同比增長１﹒２％，環比增長０％，增速均低於預期值和前值，顯示美國經濟實際

上仍受疫情嚴重影響，美匯指數在９３附近窄幅上落，阻力在９３﹒５０而短線方向未算明朗，

但估計下行風險仍較大。

歐洲央行行長拉加德周四（１２日）表示疫苗不會迅速降低疫情對經濟所造成的傷害，但會

對中期前景有利。目前歐洲多國確診病例加速上升，市場更加懷疑當地經濟能否迅速反彈，歐洲

央行或將加快寬鬆政策的步伐，另一方面，歐盟將落實的財政刺激方案，後市利好歐元上行。建

議可於１﹒１８００附近買入歐元對美元，目標價１﹒１９５０，若跌穿１﹒１７５０則考慮止

損離場。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７８０ １﹒１９００ １﹒１７４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３１２０ １﹒３２５０ １﹒３０８５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３１７５ １﹒３０８０ １﹒３２１５

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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