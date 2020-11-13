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即市新聞

13/11/2020 16:18

《美元走勢－羅明立》歐元若跌穿１﹒１７５０宜考慮止損

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒１２　　　１０４﹒８６　　　１０５﹒０１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８１４　　　１﹒１７９９　　　１﹒１８１３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５３　　　１﹒３１０９　　　１﹒３１４０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５２　　　０﹒９１４０　　　０﹒９１４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４４　　　７﹒７５３１　　　７﹒７５３５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》有消息稱，特朗普政府將退出新一輪經濟刺激方案的談判，在美國大選前持續
對話的財長姆努欽將不再參與。若消息屬實，就意味著美國新一輪刺激方案可能需要等明年１月
份之後，拜登政府上台才能落實。美聯儲主席鮑威爾則表示，新冠病毒疫苗的突破將降低全球經
濟的不確定性，但未來幾個月經濟仍需更多短期財政刺激支持。美國確診人數仍沒有放緩跡象，
本周三（１１日）新增病例超過１４﹒３萬例，已連續九天超過１０萬。而經濟數據方面，美國
１０月ＣＰＩ同比增長１﹒２％，環比增長０％，增速均低於預期值和前值，顯示美國經濟實際
上仍受疫情嚴重影響，美匯指數在９３附近窄幅上落，阻力在９３﹒５０而短線方向未算明朗，
但估計下行風險仍較大。
　　歐洲央行行長拉加德周四（１２日）表示疫苗不會迅速降低疫情對經濟所造成的傷害，但會
對中期前景有利。目前歐洲多國確診病例加速上升，市場更加懷疑當地經濟能否迅速反彈，歐洲
央行或將加快寬鬆政策的步伐，另一方面，歐盟將落實的財政刺激方案，後市利好歐元上行。建
議可於１﹒１８００附近買入歐元對美元，目標價１﹒１９５０，若跌穿１﹒１７５０則考慮止
損離場。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７８０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３１２０　　　１﹒３２５０　　　１﹒３０８５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３１７５　　　１﹒３０８０　　　１﹒３２１５
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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