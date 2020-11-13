《再戰明天》東盟峰會開會議，內地公布工業生產及零售銷售

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１２日）東盟峰會開會議。下周一（１６日），內地公

布１０月工業生產及零售銷售。



＊東盟峰會會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日，東盟成員國和澳洲、中國、日本、新西蘭、美國、韓國領導

人在第３７屆東盟峰會間隙舉行視頻連線會議。

本港時間下周一（１６日）晚上９：３０ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在ＯＭＦＩＦ的線上活

動就貨幣政策問題發表爐邊談話。

５：００ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在第２３屆歐元金融周會議上發表講話。

９：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇「變革先驅」峰會開幕式上發表講話。

下周一，歐洲領導人和國家元首舉行討論中國的非正式峰會。



＊內地公布１０月工業生產及零售銷售＊



下周一，印度股市假期休市。

在數據方面，下周一早上７：５０ａｍ，日本公布第三季名義國內生產總值，季率料由下滑

７﹒６％升上４﹒６％；國內生產總值季率料由下滑７﹒９％升上４﹒４％；國內生產總值（環

比）季率料由下滑２８﹒１％升上１８﹒９％。

１０：００ａｍ，中國公布１０月城鎮固定資產投資（年初至今），年率由０﹒８％升上

１﹒６％。內地１０月工業生產年率料由６﹒９％下滑至６﹒７％；１０月零售銷售年率料由

３﹒３％升上５％。

９：３０ｐｍ，美國公布１１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１０﹒５升上１３﹒８。



＊壹傳媒派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：華建控股（００４７９）、壹傳媒（００２８２）和

永順控股香港（０６８１２）。（ｈｏ）

