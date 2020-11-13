《本港樓市》中原ＣＣＬ按周下跌０﹒５４％，料樓價走勢反覆向上

《經濟通通訊社１３日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）再度

回軟，最新報１７６﹒６９點，按周跌０﹒５４％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，

上周ＣＣＬ四大整體指數齊升，本周齊跌，主要受到大企業裁員及東涌商業地皮流標的不利消息

影響，令樓價單周回軟，升勢短暫受阻。

他認為，中秋節長假後樓價明顯擺脫低位向升，４周計ＣＣＬ累升０﹒４９％，ＣＣＬ

Ｍａｓｓ累升０﹒６５％，ＣＣＬ（中小型單位）累升０﹒６１％，相信指數尚未反映新盤熱賣

，定息按揭試驗計劃延長一年，以及第四波疫情反撲的影響。在市場利好利淡消息交錯下，預期

樓價走勢反覆向上。



＊四大整體指數齊跌，指數尚未反映新盤熱賣＊



本周中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８０﹒４２點，按周跌０﹒６８％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１７７﹒７３點，按周跌０﹒６２％。ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中

小型單位）同樣連升３周後回軟。另外，ＣＣＬ（大型單位）報１７０１﹒２４點，按周跌

０﹒０９％。豪宅樓價波幅擴大，指數於１７０點到１７５點之間反覆。



＊九龍區樓價創９周新高，新界及港島區樓價回軟＊



分區方面，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７７﹒１８點，創９周新高，按周升０﹒８３％，連

升４周共２﹒６７％。不過，新界兩區及港島區樓價回軟，其中新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１８８﹒８１點，按周跌２﹒２０％；新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１６４﹒９３點，按周跌

０﹒９４％；至於港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８３﹒４４點，按周跌１﹒３９％，連跌２周共

１﹒４７％。（ｙｗ）

