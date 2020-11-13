《本港經濟》政府修訂全年經濟預測至按年收縮６﹒１％

《經濟通通訊社１３日專訊》政府公布，今年第三季本港經濟按年收縮３﹒５％，並將今年

全年香港經濟預測由８月份時的按年下跌６％至８％，修訂為按年收縮６﹒１％，以反映今年首

三季的實際表現和政府大規模紓緩措施的緩衝效應。



＊消費和營商氣氛改善＊



政府表示，消費和營商氣氛在近月已無先前般悲觀。不過，短期前景很大程度上會取決於本

地疫情發展。只要本地疫情保持受控，本地經濟活動料會在今年第四季進一步輕微改善。不過，

就業和收入狀況仍然疲弱，難免會繼續制約私人消費，而經濟前景高度不明朗也會壓抑商業投資

。

外圍環境方面，政府認為，雖然環球經濟至今的復甦步伐較預期為快，但短期前景仍然面對

很大的不確定性。在正面的發展方面，內地經濟料將進一步強勁增長。另一方面，近期多個先進

經濟體因新型肺炎感染個案數字急升而收緊社交距離措施，甚至採取封鎖措施，可能會拖慢其復

甦步伐，甚至令復甦進程逆轉。中美關係發展、地緣政治局勢緊張，以及英國脫歐談判也值得關

注。這些因素可能對香港出口進一步復甦造成拖累。廣泛的旅遊限制也會繼續對訪港旅遊業造成

沉重打擊。



＊向下修訂通脹率預測＊



通脹展望方面，政府指，在疫情威脅下，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今

年餘下時間應會維持輕微。在同時考慮到今年首三季的實際數字後，今年全年基本消費物價通脹

率和整體消費物價通脹率的預測分別由８月時覆檢的１﹒８％及０﹒８％，向下修訂至１﹒３％

及０﹒３％。（ｓｋ）

