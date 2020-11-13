《小傳日記》花旗又出招，電信股不妙，幸得ＱＱ撐，魚缸攻勢返

《小傳日記》隔晚花旗國三大指數下挫，新舊經濟股一齊潛水，因為大家都消化晒疫苗相關

消息，亞洲股市呢邊就榮辱互見，氣氛拖累港股低開數十點，隨後跌幅擴大，魚缸曾經試過失守

二萬六關口，好彩中午收市前跌幅收窄，而午後維持跌幅。大家都留意花旗國總統侵侵簽署行政

命令，禁止投資與中國軍方相關的企業，消息令中資電信佬及內銀佬跌幅顯著，中移動

（００９４１）曾一度跌近６個巴仙，不過最後ＱＱ（００７００）發力，令恆指跌幅收窄至幾

十點，最終恆指收報２６１５６點，跌１２點或唔夠半巴仙，主板成交１５１４﹒０７億元。國

企指數報１０５４５點，跌３４點或近半巴仙。恆生科技指數報７９３９，升２３３點或逾３巴

仙。

神州Ａ場都係無咩力，上證綜合指數報３３１０點，跌２８點或近１巴仙；深證成份指數報

１３７５４點，跌３７點或近半巴仙。兩市成交７２７１億銀人仔，按日增加近３巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近３巴仙，報３７﹒２５銀；生發發

（００３８８）升近半巴仙，報３７１銀；ＡＩＡ（０１２９９）漲逾１巴仙，報８４﹒７５銀

。平保（０２３１８）跌逾半巴仙，報８６銀。



＊油需幾時見油佬跌勢現；呠呠車前衝缸友荷包豐＊



上星期油存增加４３０萬桶，較預期減少９１﹒３萬桶表現遜色。而國際能源署講到明，就

算疫苗研發成功，全球原油需求到出年底前都無乜可能大升。油佬今日再跌過，中石化

（００３８６）碌低逾２巴仙，報３﹒５２銀；中石油（００８５７）無咗近３巴仙，報

２﹒４１銀；中海油（００８８３）跪低逾４巴仙，報８﹒５４銀；中海油服（０２８８３）走

低近４巴仙，報５﹒３９銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）跣低逾２巴仙，報２﹒７１６銀。

隔晚三隻喺花旗國上市嘅中資電動車佬蔚來、小鵬，同理想爆升兼創歷史新高，帶動今日呠

呠車走高，比亞迪（０１２１１）踼高近３巴仙，報１８１﹒９銀；吉利（００１７５）抽高近

１巴仙，報２０﹒７銀；五菱汽車（００３０５）跳高逾２巴仙，報０﹒５銀；長汽

（０２３３３）起哄升逾３巴仙，報１３﹒３６銀。呠呠車銷售商和諧汽車（０３８３６）好出

力咁回應沽空報告嘅指控，事件主角之一主席馮長革噚日使咗近２４５１萬銀增持集團股份，午

飯時間公司再出通告反駁，今日個價拗腰，收升逾１巴仙，報３﹒４４銀。



＊美禁令殺到電訊佬跌倒，大行都吹奏ＱＱ唔洗愁＊



ＱＱ（００７００）第三季純利有成３８５﹒４２億人仔，按年大升８９％，好過多間大行

預期。大行都估ＱＱ遊戲收入增長繼續上，第四季實ｋｅｅｐ得住團火，高盛、花旗及富瑞齊升

ＱＱ他屐，當中花旗仲６４９銀爆升到７３４銀，ＱＱ全日飛起逾４巴仙，報６０２銀；阿里

（０９９８８）今年「雙１１」商品總成交金額（ＧＭＶ）去到４９８２億人仔，按年升兩成六

，好過大和預期，股價全日走上近２巴仙，報２５７銀；美團（０３６９０）彈近７巴仙，報

３０５﹒８銀；京東（０９６１８）跳起近８巴仙，報３４８﹒４銀；小米（０１８１０）走上

逾４巴仙，報２４﹒２５銀。

侵侵簽署行政命令，唔俾花旗國投資公司、養老基金，或者直接啲係所有花旗國人向一啲中

國企業進行投資，好黑仔地中資電訊佬都ｏｎ ｔｈｅ ｌｉｓｔ，中移動（００９４１）及中

電信（００７２８）都嗌哂救命，中移動腳軟逾５巴仙，報５０銀；中聯通（００７６２）潛水

近７巴仙，報４﹒９８銀；中電信唔見近８巴仙，報２﹒４９銀；中國鐵塔（００７８８）走低

近４巴仙，報１﹒３銀。



＊內銀佬捱沽交銀最痛苦，藥明一拆三人人都去貪＊



花旗禁令出台，搞到令神州香江兩地魚缸嘅氣氛都麻麻地，資金都開始喺Ａ場流走，外資全

日通過陸股通淨流出４９﹒４億元Ａ股，結果就係ＡＨ兩地內銀佬都捱沽，建行（００９３９）

跪低近３巴仙，報５﹒９８銀；工行（０１３９８）唔見近３巴仙，報４﹒６５銀；中銀

（０３９８８）跣腳逾２巴仙，報２﹒７１銀；招商（０３９６８）走低近１巴仙，報４７﹒８

銀；交銀（０３３２８）跳落３巴仙，報４﹒１８銀。

藥明生物（０２２６９）下星期一股份一拆三，搞到缸友紛紛搶貨博一博，盤中曾經飆逾７

巴仙，報２４８銀創上市新高，收市飛高近６巴仙，報２４４﹒６銀，係今日表現最好藍戰士。

君實生物（０１８７７）收到上交所嘅問詢函，要求佢好好交代下，點解有微信公眾號出左個

ｐｏｓｔ話佢產品安全同有效性都有問題，仲質疑佢公司嘅研發實力。股價低開５％後，收市倒

升逾１巴仙，報４２﹒７５銀；康希諾生物（０６１８５）飛高逾４巴仙，報１５７銀；金斯瑞

生物（０１５４８）走高唔夠半巴仙，報１１﹒９８銀，週末愉快，請請！



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