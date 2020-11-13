《保險智衛－余栢堅》創新自願醫保賠償機制，務求保足啲，全面啲

《保險智衛》每當要在私家醫院接受治療，不少人會翻查自己的醫療保單是否足以全數支付

醫療開支。然而，市場大部分醫療保險計劃的設計一般按各項醫療開支設分項賠償限額，而每個

保障項目的賠償限額或會不同，要每個細項「計過度過」是否不超出預算，一點也不容易。萬一

需要多次進出醫院，計算剩餘保障限額是否足夠支付醫療開支時，或會因不同計劃所採用的不同

賠償機制而變得複雜，創新的賠償機制如何可以讓索償化繁為簡？



＊自願醫保市場首創「每保單年度每傷病」賠償＊



現時市面上的醫保計劃一般會以「每傷病」或「每保單年度」為賠償準則。顧名思義，「每

傷病」賠償機制按每宗傷病計算，即因同一傷病的賠償金額在達到賠償上限後，該保單便不會再

就該傷病作出賠償，除非受保人已由該傷病完全康復並經過一段特定時間（例如９０日），賠償

限額才會重設；而在「每保單年度」賠償機制下，不論傷病宗數，當賠償金額達每保單年度的賠

償限額上限後，保單便不會再就該保單年度的任何傷病作出賠償，直至踏入下一保單年度，賠償

限額才會重設。

有保險公司就結合「每傷病」及「每保單年度」兩種賠償準則，在自願醫保市場首創（根據

富衛於２０２０年９月１７日與本港主要保險公司之自願醫保認可產品之比較，按每個保障項目

「每保單年度每傷病」提供賠償為自願醫保市場首創）按每個保障項目「每保單年度每傷病」賠

償機制，就受保人的每年每個傷病提供賠償。換句話說，不論是因同一傷病而需於不同保單年度

接受長期治療，或在同一個保單年度內因不同傷病而需接受多項治療，計劃都會根據相關保單條

款重設賠償限額以提供保障。



＊環球全數保障＊



此種經優化的賠償機制可頻繁地重設賠償限額，加上計劃對一系列因住院或手術而引致的醫

療開支均提供全球及全數保障，受保項目中大部分不設分項保障限額，而且有不同的保障級別及

賠償限額可供選擇，讓受保人毋須過份顧慮賠償細節，可以專心接受治療。

另外，此計劃除了包括自願醫保所涵蓋的特點，如保障投保時未知的已有病症、保證續保至

受保人１００歲外，還加入不同的額外保障，如賠償參與保健活動如運動╱健康課程的開支、第

三方專業健康支援服務等，下次再和大家分享。《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

