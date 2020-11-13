《積金有道－劉家怡》回望強積金制度廿載：受託人篇

《積金有道》與打工仔息息相關的強積金制度即將踏進２０周年，總資產已突破１萬億港元

，成為市民建立退休保障不可或缺的重要支柱！過去廿載，各受託人亦一直不斷進步，與成員一

起成長，助大家建構理想的退休生活，今期文章會回顧一下我們的努力及成果。



＊選擇更多切合成員需要＊



強積金產品在過去二十年來不斷變革，以迎合市民需求，友邦香港作為市場上主要的受託人

之一，我們的強積金基金種類亦推陳出新，現時共提供２５隻涵蓋不同地區、資產類別、風險程

度的強積金基金，滿足成員在不同人生階段及面對不同市況的投資需要。與此同時，我們亦不斷

強化產品的獨特性，例如領先業界推出全港首隻具社會責任投資概念的強積金基金，基金會根據

有關公司的環境評級等因素進行多元化投資，為成員提供長期資本增值，助他們達成理想退休生

活目標。



＊電子化服務與時並進＊



數碼化浪潮席捲全球，影響著各行各業的生態，強積金受託人亦不敢怠慢，致力加強電子化

服務，冀可令成員更主動、方便地管理好個人強積金投資，包括查閱帳戶、轉換強積金基金，甚

至轉移強積金資產。最近，我們推出了一項新服務－網上轉移強積金資產服務，無論新及現有成

員於網上整合其強積金資產、開立強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）或個人帳戶，以至作僱員

自選安排轉移要求等，都能夠透過電子渠道完成。此服務推出之前，上述過程（ＴＶＣ帳戶申請

除外）只能透過填交不同紙本申請表格進行，全新電子服務令整個過程所需時間大大縮短近半至

大約７個工作天。



＊收費跌近三成＊



受託人都明白，強積金回報與收費一向都是強積金成員關注的議題，二十年來致力調低整體

強積金收費，且產生一定成效。按積金局網頁上的強積金基金平台顯示，截至９月底的整體基金

開支比率為１﹒４５％，自２００７年７月以來，平均基金開支比率下跌近三成（２９﹒６１％

）。

而這些年來友邦香港也作出了多次實際行動，除了預設投資策略下的兩項投資選擇屬低收費

，我們更提供七項低收費強積金基金，其基金開支比率均低於１％，滿足成員對低收費基金的需

求。隨著強積金總資產逐步增加，預期強積金將發揮更明顯的規模效益，加上積金局目標在「積

金易」電子平台運作後五年，能達至九成的數碼使用率，強積金運作將邁向無紙化，有助進一步

提升效率，長遠創造更大減費空間，令全體成員受惠。

踏進強積金制度下一個二十年，作為受託人一分子，我們將與監管機構及業界攜手，繼續以

成員福祉為先，助大家建立更充裕的退休儲備！《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

