美禁令拖累市場氣氛，港股低開低走收報２６１５６，跌１２點

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股低收，道指挫３１７點，納指走低７６點，加上美國

總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資於由中國軍方支持的３１間中國公司股份，亞洲股市

今早隨美股走弱，港股低開５４點，隨後跌幅擴大，盤中曾失守二萬六關，低見２５９０９點，

惟中午收市前修復關口位。重磅股中移動（００９４１）急挫拖累大市氣氛，其他科技股延續昨

日升勢反彈，早段騰訊（００７００）漲近３％，小米（０１８１０）同樣升４％，港股半日跌

１４４點報２６０２５點。午後藥明（０２２６９）、小米（０１８１０）及騰訊

（００７００）大力撐市，令恆指於２６０００至２６１００點區間維持窄幅上落，最終大市收

報２６１５６，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交１５１４﹒０７億元減少約９％。國指報

１０５４５，跌３４點或跌０﹒３２％。科指報７９３９，升２３３點或升３﹒０３％。

重磅股方面，匯控（００００５）獲Ｎｕｍｉｓ調升目標２１﹒２７％至４４﹒７５元，較

現價有近２１％升幅，評級升至增持，惟盤中受沽壓，收市軟２﹒８７％，報３７﹒２５元；港

交所（００３８８）計劃推出新股資訊電子平台，有望令結算周期大大縮短，股價走上

０﹒４３％，報３７１元；友邦（０１２９９）獲大摩上調目標價７％至８９元，收漲

１﹒２５％，報８４﹒７５元；建行（００９３９）挫２﹒６１％，報５﹒９８元

Ａ股兩市齊挫，上證綜指報３３１０點，跌２８點或跌０﹒８６％；深證成指報１３７５４

點，跌３７點或跌０﹒２７％，兩市成交７２７１億元回升２﹒７％。外資全日通過陸股通淨流

出４９﹒４億元，為連續第四日淨流出，四日累流出近１０５億元。



＊騰訊季績勝預期，三大行齊升目標價＊



騰訊第三季純利３８５﹒４２億元人民幣，按年升８９％，總收入亦按年升２９％，勝多間

大行預期。券商料騰訊第四季將以遊戲收入增長保持勢頭，大行高盛、花旗及富瑞齊升目標價，

當中花旗更將其目標價由６４９元大幅上調至７３４元，騰訊全日揚４﹒３３％，報６０２元。

大和指阿里巴巴（０９９８８）第１２屆「雙１１」商品總成交金額（ＧＭＶ）達４９８２億元

人民幣，按年增長２６％，優於該行預期，阿里升１﹒５８％，報２５７元。美團

（０３６９０）揚６﹒６２％，報３０５﹒８元。京東（０９６１８）傳分拆京東健康獲批，全

日飆７﹒８６％，報３４８﹒４元。小米（０１８１０）走上４﹒３％，報２４﹒２５元。

隔晚三隻中資電動車股蔚來、小鵬及理想在美股市場上爆升，再創歷史新高，其中小鵬股價

暴升３３％，加上廣東省發改委印發《廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案》，將支持

整車龍頭企業完善氫燃料電池汽車產業鏈，汽車股隨氣氛走上，比亞迪（０１２１１）漲

２﹒７７％，報１８１﹒９元；吉利（００１７５）走上０﹒９８％，報２０﹒７元；長汽

（０２３３３）升３﹒０９％，報１３﹒３６元；恆大汽車（００７０８）升１﹒２７％，報

２４元；五菱汽車（００３０５）升２﹒０４％，報０﹒５元。



＊中資電訊商受美禁令拖累，中移動挫逾５％＊



美國總統特朗普周四（１２日）簽署行政命令，禁止美國投資公司、養老基金及其他機構對

部分中國企業進行投資，眾多中資電訊商亦被列入名單，中移動及中電信都榜上有名。中資電訊

股受消息拖累齊挫，中移動（００９４１）軟５﹒０３％，報５０元；中聯通（００７６２）挫

６﹒５７％，報４﹒９８元；中電信（００７２８）跌７﹒７８％，報２﹒４９元；中國鐵塔

（００７８８）走低３﹒７％，報１﹒３元。

中國信通院指，１０月國內手機市場總體出貨量為２６１５﹒３萬部，同比下降２７﹒３％

；截止１０月今年總體出貨量累計２﹒５２億部，同比下降２２﹒１％。手機概念股個別發展，

華虹半導體（０１３４７）走低０﹒９８％，報３０﹒２元；中興通訊（００７６３）跌

２﹒１２％，報２０﹒７５元；高偉電子（０１４１５）漲２﹒９８％，報４﹒１５元；舜宇光

學（０２３８２）升２﹒７６％，報１５２﹒８元；瑞聲科技（０２０１８）公布業績，今年九

個月純利約７﹒５１億元人民幣．下同，按年大跌４８﹒８％，惟股價仍揚１﹒９３％，報

４４﹒９元。



＊藥明即將一拆三，盤中飆逾７％創新高＊



藥明生物（０２２６９）下周一（１６日）起股份一拆三，消息刺激股價盤中漲升７﹒１７

４％，報２４８元創出上市新高，藥明生物收漲５﹒７％，報２４４﹒６元，為今日表現最佳藍

籌股。君實生物（０１８７７）於昨日接獲上交所發出的問詢函，由於有微信公眾號發表文章質

疑其產品和研發實力，上交所要求集團回覆，股價低開５％後，收市回升１﹒３％，報

４２﹒７５元；康希諾生物（０６１８５）升４﹒３２％，報１５７元；金斯瑞生物

（０１５４８）升０﹒３４％，報１１﹒９８元。

恆指季檢將於今日收市後公布，市場預料安踏體育（０２０２０）有機會入選，惟公司股價

下挫，並失守「紅底股」關口，股價低收０﹒４９％，報１０１﹒５元。

野村將新秀麗（０１９１０）目標價由６元大幅上升１﹒４倍至１４﹒４元，並將其評級中

性上調至買入。該行表示，其銷售業務會隨中國經濟的復甦，公司ＥＢＩＴＤＡ將在２０２１年

錄得正數，新秀麗升１０﹒３６％，報１２﹒１４元，４日陽累計升幅近四成。其他體品股個別

發展，特步國際（０１３６８）跌２﹒２２％，報３﹒０９元；李寧（０２３３１）跌

０﹒１２％，報４２﹒４元；滔搏（０６１１０）升０﹒３６％，報１１﹒０４元。（ｐｌ）

