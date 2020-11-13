《品中資－羅國森》ＡＴＭＸＪ誰最怕反壟斷？

《品中資》如果是資深投資者，大概應該知道，買中資股的一個潛在風險就是政策風險。我

一向認為，像股王騰訊（００７００）和阿里巴巴（０９９８８）（下稱阿里）這類科網龍頭，

根本不用擔心她們的業務增長；要擔心的，就是可能面對的政策風險和公司內部的管治問題。

龍頭科網股繼螞蟻暫緩上市後，又遭到另一次「政策風險」。

事緣本周二（１０日）有內地傳媒披露，上周五（６日），國家市場監管總局、中央網信辦

和稅務總局三部門，聯合召開規範線上經濟秩序行政指導會，邀請了阿里、京東（０９６１８）

、美團（０３６９０）、字節跳動、滴滴、快手和拼多多等２７間主要互聯網平台企業代表開會

（好像沒有騰訊和小米（０１８１０），但這個要再核實），會議要求互聯網平台企業依法合規

經營，強化自我約束。

原來，國家市場監管總局剛發布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，這

是繼汽車業和原料藥領域，另一領域有專門的反壟斷指南。該份意見稿對「互聯網平台」作出清

晰定義，即通過網絡信息技術，使相互依賴的多邊主體，在特定載體提供的規則和撮合下交互，

以此共同創造價值的商業組織形態。

至於何謂壟斷行為？意見稿指出，是指平台經營者排除或限制競爭的協議或協同行為，當中

涵蓋對於市場支配地位、不公平價格行為、低於成本銷售、限定交易、差別待遇、搭售或附加不

合理交易條件等等。

另外，這些平台也不得開展濫用市場支配地位「二選一」，商譽詆毁、裹夾交易等違法違規

競爭行為，或依托算法推薦、人工智能和大數據薈萃分析進行的「隱形」不正當競爭行為。

各位，大家對上面的解說是否似明非明呢？不重要，因為互聯網大數據都是近年的新鮮事物

，莫說我們這些小市民，就連負責監管的部門，相信也是摸著石頭過河。但明白內容是一回事，

對我們小投資者來說，最想知的，就是對哪些公司有較大影響？或對哪些公司沒有影響？

我有個簡易的方法，可以馬上知道，如果真的執行反壟斷法，會對哪幾隻科網股有較大影響

，因為市場反應很多時都是準確的。投資者一般把五大科網龍頭簡稱為ＡＴＭＸＪ，即阿里、騰

訊、美團、小米和京東。



＊阿里跌最多 彈最少＊



我就用這五大科網龍頭的近期高位做起點，看看周三跌至近期低位時的跌幅，以及昨天反彈

的力度去測試市場反應，其實，一看就知哪隻科網龍頭最怕反壟斷（見附表）！

對了，市場最擔心的，就是剛被暫緩上市的螞蟻母公司阿里，該股從近期高位３０９﹒４元

急挫至周三低位２４８﹒４元，跌幅剛好兩成；同期的美團，跌幅也是兩成，但昨日ＡＴＭＸＪ

都反彈，但阿里的彈幅只有不足２％，而美團則有６﹒２％。

相反，另一龍頭騰訊，從近期高位回落的幅度只有一成三，雖然她的反彈力度不是最強，但

比阿里已經高一截，反映大戶對騰訊是較惜貨的。

再者，騰訊昨日公布了第三季業績，表現仍然勝預期。以經調整盈利計，今年第三季賺

３２３億元（人民幣．下同），增長三成二；而整體收入也按年升兩成九，其中的亮點仍然是以

遊戲業務為重心的增值服務，收入增長三成八。

在今時今日的內地，當新經濟發展至一定階段，也冒起了一些超大型企業的同時，引起監管

部門關注，以及防止壟斷，已經成為重要課題。正如我剛才說，我不擔心騰訊和阿里的業績，只

擔心她們是否會被針對。

當然，我不同意中央會毫無保留地去打壓科網龍頭，因為新經濟對於國民經濟的貢獻是無可

置疑的，面對當前的世界經濟困局，中央政府無理由去打壓做得出色的企業。



＊騰訊管理層較低調＊



值得一提的是，跟阿里比較，騰訊的管理層相對低調，並且非常配合中央的政策。騰訊總裁

劉熾平在昨日的業績會上，回應反壟斷的問題時就說，反壟斷監管並非中國獨有的新事物。當科

技公司規模壯大，對經濟愈加重要，就需要有相應監管出台，相信政府仍支持互聯網及科技發展

，新規則主要為促進創新以及行業長期健康發展。

劉熾平又指出，騰訊的業務發展也很好符合監管要求，因騰訊積極推動產品創新，與合作夥

伴共贏，未來會與監管機構溝通，以確保騰訊合規，但初步而言，草案主要針對平台經濟，料遊

戲、數字娛樂等業務所受影響較小。

至於金融科技業務方面，尤其是微貸業務方面，主要由旗下的微眾銀行提供，而微眾銀行持

有銀行牌照，即是已受嚴格監管。劉熾平又指出，騰訊的金融科技業務收入多元化，在支付、貸

款和理財方面取得平衡，相較急速擴大規模，專注重高質穩健發展。

大家聽了劉熾平的這番話，再對照ＡＴＭＸＪ股價的表現，應該清楚知道，誰怕和誰不怕反

壟斷新規則了吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



ＡＴＭＸＪ從高位跌幅與反彈力度



股票名稱 近期高位 周三低位 跌幅 周四收市 彈幅

（元） （元） （％） （元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊 （００７００） ６３３﹒０ ５５１﹒０ １３ ５７７﹒００ ４﹒７

小米 （０１８１０） ２６﹒７ ２２﹒３ １７ ２３﹒２５ ４﹒３

美團 （０３６９０） ３３８﹒２ ２７０﹒０ ２０ ２８６﹒８０ ６﹒２

京東 （０９６１８） ３６５﹒２ ３００﹒０ １８ ３２３﹒００ ７﹒６

阿里巴巴（０９９８８） ３０９﹒４ ２４８﹒４ ２０ ２５３﹒００ １﹒８

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