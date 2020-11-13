《駐京專電》李克強出席東盟會議：堅持多邊主義和自由貿易

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李克強１２日下午在人民大會

堂視頻出席第２３次中國－東盟（１０＋１）領導人會議。李克強表示，東亞地區疫情防控形勢

總體趨穩向好，中國－東盟貿易投資逆勢增長，東盟已成為中國第一大貿易夥伴。中國將在堅持

擴大內需的同時，推進高水平對外開放。

李克強強調，中方願同東盟一道鞏固睦鄰友好，堅持走和平發展道路，堅持多邊主義和自由

貿易，推動雙方各領域合作取得更多務實成果，為此，中方提出以下建議：



＊辦好第三屆中國－東盟衛生合作論壇＊



一是攜手戰勝疫情，提升公共衛生合作。中國將積極考慮東盟國家的新冠疫苗需求，以實際

行動促進疫苗的可及性和可負擔性。早日？動中國－東盟公共衛生應急聯絡網絡，辦好第三屆中

國－東盟衛生合作論壇。

二是聚焦經貿合作，促進地區經濟復甦。中方歡迎《區域全面經濟夥伴關係協定》即將簽署

，願同東盟落實好《中國－東盟自貿協定》及升級《議定書》，提升區域貿易和投資自由化便利

化水平，共建區域「快捷通道」網絡。

三是打造數字經濟亮點，培育合作新增長點。以中國－東盟數字經濟合作年為契機，對接數

字發展戰略，在多領域開展創新合作。

四是推進可持續發展，增強抵御風險能力。加強生態環保、防災減災、氣候變化、減貧等領

域合作。

李克強指出，當前南海局勢總體穩定，全面有效落實《南海各方行為宣言》，穩步推進「南

海行為準則」磋商。作為《宣言》升級版，「准則」將更富實質內容、更有效力、更具可操作性

。中方致力早日達成「准則」的態度始終如一，決心堅定不移。中方呼籲各方以靈活務實方式加

快磋商進程，積極考慮在疫情條件允許後，盡早在華舉辦面對面磋商，推進「准則」「二讀」。

