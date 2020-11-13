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13/11/2020 13:00

《神州縱橫－凌昆》勿對中美關係前景盲目樂觀

　　《神州縱橫》拜登勝出美國大選，對中美關係前景有何影響乃當前的重大地緣政治及中國發
展問題。就此應予客觀務實探討，且首先要準備預計美國短中期政經形勢發展。
　
＊特朗普或拿中國出氣＊
　
　　從近期看最大風險來自特朗普拒不認輸並且為選舉不公興訟。正如環時總編胡錫進指出美國
進入了危險的政權過渡期，特朗普會尋求在外交事務上出氣，中國要有底線思維高度警惕。的確
，特朗普正為他的政治生命背水一戰，故須防有攬炒思維，搞破壞來個玉石俱焚。對內可能會出
現極右組織動員甚至武裝鬥爭，粗略估計特朗普鐵粉約有四成選民或６０００萬人，當中有不少
死士會採取極端手段如暗殺拜登和白宮「勒主」等。實事是眾多鐵粉及九成的共和黨基層支持者
令特朗普有巨大的頑抗本錢。他雖敗但選舉表現不差，落後拜登只約３個百分點而遠低於民調估
計，阻止了一面倒向民主黨的「藍色浪潮」，在眾院還收窄了民主黨的優勢。對外最有可能是拿
中國出氣，有評論指若無疫情特朗普或可勝出，而他深信疫情是中國搞出來的，故會有報復心態
。何況台海南海東海及其他方面，特朗普有許多題材可供借故生事。此外，蓬佩奧所代表的超級
反華勢力必將在餘下任期盡力出台遏華措施。無論如何，以特朗普的好鬥堅毅必不甘於罷休認輸
，而他的不按常理出牌不擇手段作風又大大加強了行動的破壞力。中國確要小心了。
　
＊遏華國策不會政變＊
　
　　從較後期看若拜登成功登基，對華政策會否有變已成了熱門話題。遏華乃美國主流政見兩黨
共識的國策，由２０１７年國安報告及各年度國會當中委員會報告所確定，而有關法案如針對香
港台灣及新疆的都由兩黨議員共同提出大比數通過。拜登不可能改變這種格局，而民主黨在幾方
面對中國會更強硬或更難應付，包括捍衛人權及保護主義措施，和聯合盟友共抗中國等。歷史已
證明民主黨非善待中國者：克林頓把人權與最惠國待遇相勾，奧巴馬全面落實小布殊的「重返亞
洲」圍堵中國政策，並增加了薩德導彈、南海國際法庭裁判和北大泛太夥伴關係（ＴＰＰ）協議
等來對付中國。故有理由預計拜登會承繼特朗普的遏華基本政策，只可能在貿易戰及其他具體脫
勾措施上稍有微調，但又可能增加新的東亞地重返ＴＰＰ等。對由中國來說拜登最危險者是表面
上的非激進和傾向多邊主義作風，會令中國放鬆戒備和對美國有更多幻想。已有內地評論期望拜
登上台可令中美緊張關係有喘息甚至修復機會。但正如胡錫進之前提醒，寄望美國大選會帶來有
利中國形勢是沒出息想法。《資深評論員　凌昆》
　
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