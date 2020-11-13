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即市新聞

13/11/2020 09:42

《股林淘金－林家亨》美中概電車爆升，比亞迪肯定受惠

　　《股林淘金》美國昨天（１２日）公布的每周失業經濟數據略有改善，但新冠肺炎疫情確診
數目屢創新高，聯儲局長鮑威爾表示經濟難以短期復甦，而美國總統特朗普行政指令嚴止投資部
分中資企業消息，令中移動（００９４１）在美股ＡＤＲ股價下挫近５％，美股道指下跌
３１７點，納指下跌７６點，今早（１３日）９時１０分美股道指期貨仍下跌約３０點。但３隻
中資電動車蔚來、小鵬，及理想在昨天美股市場上齊齊爆升，再創歷史新高，其中小鵬股價暴升
３３％，因其第三季營業額暴升４倍。
　　預計今日港股早段跟隨美股調整，跌幅應達１００點以上，但由於美三大電車股爆升，比亞
迪（０１２１１）股價應該跟從，料未來股價會再升回２００元以上。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
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