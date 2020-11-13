  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2020 13:42

【債務風險】據報監管對債市違法違規零容忍，將嚴打「逃廢債」


　　《經濟通通訊社１３日專訊》交易商協會近日啟動對河南省地方國企永城煤電控股集團的自
律調查，表示關注到永煤控股繼２０２０年１０月２０日發行「２０永煤ＭＴＮ００６」後迅速
發生實質性違約的情況。市場議論紛紛，甚至有觀點稱此舉有逃廢債之嫌。據《中國證券報》引
述接近監管部門人士表示，監管部門對債券市場違法違規行為一直保持零容忍態度，如發現這類
行為，將進行嚴厲打擊，維護市場良好秩序。
　　市場人士指出，國企此前雖也有違約出現但僅零散發生，而近期華晨、永煤的連續違約有更
多的「人禍」因素。現實是，永煤控股明明２０天前才通過中票「２０永煤ＭＴＮ００６」籌得
１０億元（人民幣．下同）資金，２０天後卻表示無力償還之前的債務，顯然是有錢不還。《路
透》引述暖流資產投資總監李凱認為，這些做法完全有可能出現系統性風險。「（一級）根本發
不出來，靠滾動發行接續債這種都很難了。關鍵是華晨有錢不還，永煤有錢也不還，如果都是這
種思路，市場不可能有信心。」
　　業內人士並表示，繼北大方正後，另一標桿校企－－清華旗下的紫光亦已行至違約的邊緣，
此外對部分地區城投償債能力及意願的擔憂也在不斷升溫，信用債面臨著多年來未見的困難局面
。要特別警惕無序違約導致市場信心喪失後，融資出現斷崖式下滑，這將導致正常發行人後續再
融資資金鏈斷裂，甚至引發系統性風險的可能。（ｗｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/11/2020
「第三保」?「全保」?　買汽車保有乜要留意?
FOCUS13/11/2020
【FOCUS】侵侵狙擊31中企　倒數70日挖坑續有來
財經熱話13/11/2020
【騰訊績後】騰訊績佳料第四季保持增長勢頭　花旗最牛看734元
開市Good Morning13/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊待調整才買入
香港政情12/11/2020
【DQ議員】葉劉：四立法會議員違反誓言　DQ做法合理
財經熱話12/11/2020
【港交所績後】港交所獲大行升目標價　惟李小加將離任添不確定性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>