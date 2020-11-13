【債務風險】據報監管對債市違法違規零容忍，將嚴打「逃廢債」



《經濟通通訊社１３日專訊》交易商協會近日啟動對河南省地方國企永城煤電控股集團的自

律調查，表示關注到永煤控股繼２０２０年１０月２０日發行「２０永煤ＭＴＮ００６」後迅速

發生實質性違約的情況。市場議論紛紛，甚至有觀點稱此舉有逃廢債之嫌。據《中國證券報》引

述接近監管部門人士表示，監管部門對債券市場違法違規行為一直保持零容忍態度，如發現這類

行為，將進行嚴厲打擊，維護市場良好秩序。

市場人士指出，國企此前雖也有違約出現但僅零散發生，而近期華晨、永煤的連續違約有更

多的「人禍」因素。現實是，永煤控股明明２０天前才通過中票「２０永煤ＭＴＮ００６」籌得

１０億元（人民幣．下同）資金，２０天後卻表示無力償還之前的債務，顯然是有錢不還。《路

透》引述暖流資產投資總監李凱認為，這些做法完全有可能出現系統性風險。「（一級）根本發

不出來，靠滾動發行接續債這種都很難了。關鍵是華晨有錢不還，永煤有錢也不還，如果都是這

種思路，市場不可能有信心。」

業內人士並表示，繼北大方正後，另一標桿校企－－清華旗下的紫光亦已行至違約的邊緣，

此外對部分地區城投償債能力及意願的擔憂也在不斷升溫，信用債面臨著多年來未見的困難局面

。要特別警惕無序違約導致市場信心喪失後，融資出現斷崖式下滑，這將導致正常發行人後續再

融資資金鏈斷裂，甚至引發系統性風險的可能。（ｗｌ）

