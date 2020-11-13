【新冠肺炎】本港新增６宗確診，包括兩宗源頭不明個案

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月１３日零時零分，本港

新增６宗新冠肺炎確診個案，其中２宗輸入、２宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與之前的本

地個案有關。至今本港個案累計５４３７宗（包括５４３６宗確診個案和一宗疑似個案）。

第一宗源頭不明的個案涉及一名５６歲男病人（個案編號：５４３２），住大埔大埔中心

１８座。他於１１月７日出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，１１月９日向一間私家診所求診，

翌日遞交深喉唾液樣本。病人於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，最後一日上班日期為

１１月９日。

第二宗源頭不明的個案涉及一名６５歲男病人（個案編號：５４３３），住旺角德豐大廈。

他於１１月９日出現發燒、咳嗽和流鼻水，１１月１０日向油麻地賽馬會普通科門診診所求診，

翌日遞交深喉唾液樣本。病人為退休人士。

至於兩宗本地關連個案，涉及２３歲女患者，住鰂魚涌太古城太湖閣，１１月１０日發病。

另一宗５０歲女患者住長沙灣海麗邨海暉樓，１１月６日發病。

兩宗輸入個案的患者，分別從德國和印尼抵港。（ｃｌ）

