  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2020 14:02

【新冠肺炎】本港新增６宗確診，包括兩宗源頭不明個案

　　《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月１３日零時零分，本港
新增６宗新冠肺炎確診個案，其中２宗輸入、２宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與之前的本
地個案有關。至今本港個案累計５４３７宗（包括５４３６宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　第一宗源頭不明的個案涉及一名５６歲男病人（個案編號：５４３２），住大埔大埔中心
１８座。他於１１月７日出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛，１１月９日向一間私家診所求診，
翌日遞交深喉唾液樣本。病人於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，最後一日上班日期為
１１月９日。
　　第二宗源頭不明的個案涉及一名６５歲男病人（個案編號：５４３３），住旺角德豐大廈。
他於１１月９日出現發燒、咳嗽和流鼻水，１１月１０日向油麻地賽馬會普通科門診診所求診，
翌日遞交深喉唾液樣本。病人為退休人士。
　　至於兩宗本地關連個案，涉及２３歲女患者，住鰂魚涌太古城太湖閣，１１月１０日發病。
另一宗５０歲女患者住長沙灣海麗邨海暉樓，１１月６日發病。
　　兩宗輸入個案的患者，分別從德國和印尼抵港。（ｃｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/11/2020
「第三保」?「全保」?　買汽車保有乜要留意?
FOCUS13/11/2020
【FOCUS】侵侵狙擊31中企　倒數70日挖坑續有來
財經熱話13/11/2020
【騰訊績後】騰訊績佳料第四季保持增長勢頭　花旗最牛看734元
開市Good Morning13/11/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：騰訊待調整才買入
香港政情12/11/2020
【DQ議員】葉劉：四立法會議員違反誓言　DQ做法合理
財經熱話12/11/2020
【港交所績後】港交所獲大行升目標價　惟李小加將離任添不確定性
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>