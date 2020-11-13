【騰訊績後】騰訊績佳料第四季保持增長勢頭，花旗最牛看７３４元

《經濟通通訊社１３日專訊》騰訊（００７００）昨日公布第三季業績，整體業績勝預期，

期內，純利３８５﹒４２億元（人民幣．下同），按年升８９％，而非國際財務報告準則盈利為

３２３﹒０３億元，按年升３２％；總收入１２５４﹒４７億元，按年升２９％。券商普遍認為

，騰訊季績主要受強勁的線上遊戲收入增長帶動，料第四季將能保持增長勢頭，又認為監管機構

的監管並非新的內容，政府仍將保持對互聯網和科技行業的支持，大行高盛、花旗及富瑞齊升目

標價，當中花旗最牛看７３４元。



＊騰訊第三季智能手機遊戲收入大升６１％＊



騰訊第三季增值服務業務收入６９８﹒０２億元，按年增長３８％。當中，智能手機遊戲收

入為３９１﹒７３億元，按年升６１％；個人電腦客戶端遊戲及１１６﹒３１億元，按年升

１﹒５％。

金融科技及企業服務業務收入３３２﹒５５億元，按年增長２４％，主要來自商業支付及理

財平台的收入增長，而企業服務收入的增長放緩，此乃因疫情對線下項目發展及新合同簽訂的後

續影響，以及若干ＩａａＳ合同的非經常性調整所致。

網絡廣告業務方面，第三季收入２１３﹒５１億元，按年增長１６％。當中，社交及其他廣

告收入按年增長２１％至１７７﹒５２億元；媒體廣告收入按年下降１％至３５﹒９９億元。



＊花旗：內地政府仍將保持對互聯網和科技行業的支持＊



花旗報告指出，騰訊季度業績穩健，因手遊收入強勁，並預計動能將會在第四季度持續，維

持「買入」評級，並將目標價由６４９元上調至７３４元。花旗預計，第四季度手遊收入將按年

增長５２％，社交廣告收入增長２１％。

花旗指出，騰訊開放的平台適用於現在的監管框架，公司總是擁抱競爭，並將繼續與監管機

構緊密合作以確保合規，基於互聯網公司逐步發展壯大，監管並不是新的內容，政府仍將保持對

互聯網和科技行業的支持。該行分別上調公司２０２０－２２年每股盈利預測２﹒７％、

６﹒２％和６﹒１％。

富瑞在報告中指出，騰訊第三季業績符預期，維持「買入」評級並將目標價由６５１元上調

１０﹒８％至７２１元。該行料，公司手遊表現令人驚喜，預計第四季在季節性不利的情況下仍

將保持彈性。廣告業務方面，該行預計，第四季電商高峰季節將有利於公司在社交廣告上的連續

收入增長。



＊大和：ＰＣ端遊戲收入中止連續９個季度下跌，表現令人驚喜＊



大和發表研究報告指，騰訊第三季總收入勝預期，主要受強勁手遊收入增長帶動，預期市場

對遊戲業務的強勁增長勢頭反應正面。該行維持其「買入」評級，目標價７１０元。

大和指，騰訊第三季的遊戲業務收入增長主要受《和平精英》、《王者榮耀》及海外遊戲的

強勁表現。大和續指，騰訊ＰＣ端遊戲收入亦中止連續９個季度的下跌，按年錄得１％的增長，

表現令人驚喜。

野村報告指，騰訊第三季業績勝市場預期，主要受強勁手遊收入及ＰＣ端遊戲收入帶動，將

其目標價由７０３元輕微下調１﹒８４％至６９０元，維持「買入」評級。

野村預計，騰訊第四季手遊收入按年升４８％，２０２１年將推出《英雄聯盟》手遊及《地

下城與勇士》，料其業績將紮實。

第三季金融科技及雲業務收入按年升２４％，略遜於該行預期的２６％增幅，主要由於雲業

務收入受疫情影響而較低。至於金融科技業務，該行指，第三季付款量按年升３０％，主要受商

業付款日活躍用戶及交易金融增長。野村將其２０２０及２１年收入預測上調１％、每股盈利預

測分別下調１％及上調２％。



表列券商對騰訊最新評級及目標價：



券商 評級 目標價

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花旗 買入 ６４９元→７３４元

富瑞 買入 ６５１元→７２１元

大和 買入 ７１０元

高盛 買入 ６７８元→７０５元

野村 買入 ７０３元→６９０元

瑞信 優於大市 ６８３元

摩根士丹利 增持 ６５０元

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（ｃｗ）

