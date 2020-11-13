長和（１）１００億歐元售６國發射塔資產，料收益６００億港元

《經濟通通訊社１３日專訊》長江和記實業（００００１）公布，建議以總代價１００億歐

元出售奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國共６國的發射塔資產權益予Ｃｅｌｌｎｅｘ

，料錄股東應佔收益約６００億元。

該集團指，在英國交易代價其中１４億歐元將收取Ｃｅｌｌｎｅｘ以每股５２﹒７９歐元發

行的新股，將佔其擴大後股本約５％，倘Ｃｅｌｌｎｅｘ未獲股東批准發行代價股份，將以現金

支付。該集團指，有關交易將分期完成。



＊負債比率降逾１０個百分點＊



該集團指，交易獲得非常龐大資本收益及所得款項淨額，將大幅降低財務負債淨額，經調整

後於６月３０日呈報債務淨額對總資本淨額比率將由２５﹒６％下降１０﹒４個百分點，至

１５﹒２％，並料於今明兩年於交易完成時所獲現金收益，將抵銷或於期內確認所佔赫斯基能源

非現金會計減值支出及撇減於赫斯基能源帳面值的預計累積非現金會計虧損。該集團還考慮用所

得款項作股份回購。

該集團指，在該６國擁約２﹒５萬個發射站，交易將釋放歐洲電訊發射塔資產及業務組合基

本價值，同時加快推出５Ｇ服務，並與Ｃｅｌｌｎｅｘ就流動電訊業務建立長期策略夥伴關係。



＊部分所得款項分配購回股份＊



該集團會將交易之所得款項用作： （ｉ） 一般企業用途； （ｉｉ） 降低綜合財

務負債淨額，與其現有信貸評級保持一致；及 （ｉｉｉ） 達致最佳資本結構，並為股東創造

最佳回報。董事會擬考慮將交易之部分所得款項分配至市場股份購回計劃。（ｗｈ）

