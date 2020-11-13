《日入而息》美團百威亞太安踏染藍，港府料全年經濟收縮６﹒１％

《今天重點》﹡恆指公司公布季檢結果，恆生指數成分股將加入百威亞太（０１８７６）、

安踏體育（０２０２０）和美團點評（０３６９０），並將剔除太古

（０００１９），成分股數目將由５０隻增加至５２隻。有關變動於１２月

７日起生效。

﹡本港今年第三季經濟按年收縮３﹒５％，政府宣布將今年全年香港經濟預測

由８月份時的按年下跌６％至８％，修訂為按年收縮６﹒１％。

﹡券商認為，騰訊第三季業績主要受強勁的線上遊戲收入增長帶動，料第四季

可保持增長勢頭，政府仍將保持對互聯網和科技行業的支持，大行高盛、花

旗及富瑞齊升目標價，當中花旗最牛看７３４港元。騰訊收報６０２元，升

４﹒３％。

﹡瑞聲科技（０２０１８）截至９月３０日第三季純利４﹒３億元人民幣，按

年跌３８﹒１％；收入４５﹒２億元，按年跌９﹒８％。

﹡市傳私募股權公司高瓴與ＳＯＨＯ中國（００４１０）進行了初步談判，

擬將其私有化。消息刺激ＳＯＨＯ中國午後股價急升逾３０％，但《彭博》

及後報道，高瓴發聲明澄清無意私有化，股價升幅收窄。





《即日市況》﹡美禁令拖累市場氣氛，港股低開低走收報２６１５６，跌１２點



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒９％守三千三，軍工股報復美國制裁拉漲



《美元匯價》﹡歐元若跌穿１﹒１７５０宜考慮止損；歐元最新報１﹒１８２０╱２３，日

圓最新報１０４﹒９６╱９９



《公司業績》﹡瑞聲（０２０１８）九個月賺７﹒５億元人民幣，跌４８﹒８％；瑞聲第三

季聲學業務銷售額按年跌逾５％，光學業務大升近５２％

﹡樂亞國際（０８１９５）六個月虧轉盈賺１３１１萬元，不派息

﹡中國黃金國際（０２０９９）第三季虧轉盈４７０６萬美元，不派息

﹡陽光油砂（０２０１２）九個月賺３９１５萬加元跌近２８％，不派息

﹡利民實業（００２２９）首９個月多賺８５﹒４％至３９８３﹒３萬元

﹡敏華控股（０１９９９）中期多賺６﹒２％，派中期息０﹒１元

﹡新華匯富金融（００１８８）首財季淨虧損約１００萬元



《公司資訊》﹡中國力鴻（０１５８６）成立電力能源事業部，拓展新能源領域

﹡今海國際（０２２２５）終止收購上海雲之初信息科技

﹡和諧汽車（０３８３６）回應Ｂｏｎｉｔａｓ六項指控，重申指控錯誤及捏

造

﹡星展銀行與全球優品分撥中心在數碼貿易領域展開合作

﹡國泰（００２９３）１０月客量按年挫９８﹐６％，貨量跌３７﹒６％

﹡雷蛇（０１３３７）於「雙１１購物節」成交額按年大增４５％

﹡偉志控股（０１３０５）斥１２００萬元人民幣收購晶圓切割機等設備

﹡港龍中國地產（０６９６８）１０月銷售額３２﹒８億元人民幣，按年增加

４２％

﹡中生製藥（０１１７７）抗腫瘤藥「泊馬度胺膠囊」獲頒發藥品註冊證書

﹡中煤能源（０１８９８）首十個月商品煤銷量按年升１６﹒３％，單月升

９﹒８％



《國企紅籌》﹡浙江滬杭甬（００５７６）料吸收合併將有助省減稅項

﹡龍源電力（００９１６）斥２５５０萬元人民幣合營開發風電項目

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠上月售電量１２００萬兆瓦時，按年增

８﹒６％



《中國要聞》﹡機構料內地１０月經濟續復甦，投資、消費或創年內高

﹡１０月全球熱門移動遊戲收入：原神冠軍，王者榮耀亞軍

﹡信通院表示１０月內地手機市場總體出貨量同比跌２７％

﹡中央財政提前下達明年支持海南深改補助資金６５億元

﹡分析師憧憬兩強合併，國信證券遭愛康國賓炮轟兼舉報

﹡中銀協表示城商行資產負債結構優化，不良率２﹒３％

﹡國家能源集團表示年初至今發電量首次實現同比正增長

﹡農發行成功發行２０年超長期金融債券２０億元人民幣

﹡永煤控股債權人委員會今召開，河南政府出席助拾殘局

﹡國資控股成龍建設無法按時支付債務本息，涉２億元人民幣

﹡上海銀保監局表示建立信貸資源跨省流動機制

﹡李克強稱推進農田水利和高標準農田建設

﹡浙江義烏月底將完成自貿區總體規劃初稿

﹡習近平赴江蘇調研長江岸線環境治理

﹡人行１６００億逆回購利率持平，本周放水２３００億

﹡多間中企遭美國禁止投資，外交部表示惡意抹黑軍民融合

﹡歐盟呼籲中國付諸實際行動開放市場及保障勞工權益

﹡澳洲外交貿易部副部長表示期待解決中澳貿易技術性問題；澳洲官員稱願與

中國溝通，暗示中方將貿易當政治手段

﹡拼多多首次實現季度盈利，在美股價暴漲逾兩成

﹡蛋殼公寓傳倒閉引發民間維權，在美價挫７％穿底

﹡華為提出「１＋Ｎ」５Ｇ發展目標，構築５Ｇ極簡網絡；上游供應鏈廠商確

認高通已獲准向華為出售４Ｇ晶片；華為提出５﹒５Ｇ概念，呼籲產業盡快

啟動定義工作

﹡多間國企信用債違約惹逃廢債質疑，或釀系統性風險

﹡桑德環境本息兌付存不確定性，華晨集團被提請重整

﹡彭博表示內地銀行排查信用債風險，降低國企信用債敞口

﹡樓繼偉稱債務與經濟周期錯位，應堅決降槓桿防風險

﹡標普表示國企違約因自身信用狀況弱，政府較難救助

﹡據報監管對債市違法違規零容忍，將嚴打「逃廢債」

﹡中國稱希望ＩＭＦ能就分配新特別提款權達成共識

﹡銀保監取消保險資金開展財務性股權投資行業限制

﹡申領美國經費助中國研究醫學，千人計劃學者在美認罪

﹡外交部表示尊重美國人民選擇，向拜登表示祝賀

﹡網信辦表示就互聯網直播營銷信息服務管理規定徵求意見

﹡滬深交易所表示終止華信證券會員資格，接納甬興證券

﹡上海已向２０間企業發放１１９張自動駕駛測試牌照

﹡天齊鋰業表示現金流無實質改善，或不能償還到期債本息



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，台積電員工明年將加薪２０％

《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，台積電員工明年將加薪２０％



《其他消息》﹡可立小學教師被釘牌，校長表示個別人士已約滿離職

﹡可持續發展委員會建議本港２０５０年前邁向淨零碳排放

﹡物業管理業監管局發出逾９００個物管牌照

﹡政府歡迎可持續發展委員會提交有關長遠減碳策略的報告

﹡葉建源稱教育局取消教錯歷史老師註冊，懲罰「不合比例」

﹡金管局表示１０月外匯基金境外資產增加１７０４億元；第三季信用卡應收

帳款下降３﹒２％

﹡政府修訂全年經濟預測至按年收縮６﹒１％

﹡本港第三季經濟按年收縮３﹒５％，按季反彈２﹒８％

﹡加拿大推新措施助港青移居當地

﹡證監會表示中介人應謹慎評估美國制裁可能面對風險

﹡深股通額度全日流走３﹒２億元；滬股通額度全日流走２７﹒７億元，陸股

通淨流出４９億

﹡信銀國際表示ｉＢｏｎｄ退款敘造定存，息率０﹒５厘

﹡關家明稱廠商無可避免要改產地來源標籤「中國製造」

﹡黃友嘉獲委任為教育大學校董會主席，明年１月生效

﹡許正宇稱將滬深交易所納入積金局「核准證交所」刊憲，即時生效

﹡中原ＣＣＬ按周下跌０﹒５４％，料樓價走勢反覆向上

﹡山頂文輝道住宅地下周五起招標，下月１８日截標



《ＤＱ議員》﹡建制派表示泛民以總辭方式發洩和回應不負責任

﹡港區政協撐人大ＤＱ決定，唐英年對泛民總辭感失望

﹡蓬佩奧強烈譴責北京ＤＱ香港議員



《其他消息》﹡本港新增６宗確診，包括兩宗源頭不明個案

﹡武漢在３個巴西進口牛肉包裝樣本中驗出新冠病毒

﹡許樹昌稱第四波疫情或現，促的士司機積極參與檢測

﹡陳肇始稱沒有空間放寬社交距離限制，不排除收緊措施

﹡摩通表示已加大股票配置，疫苗前景將改變市場格局

﹡輸華牛肉外包裝檢測到病毒，阿根廷稱入境檢查時正常

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