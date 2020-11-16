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即市新聞

16/11/2020 11:52

《股林淘金－林家亨》滿地科技重組順利，股價目標有上調空間

　　《股林淘金》滿地科技（０１４００）於１１月１１日晚上發公告，公布重組交易之具體詳
情，將以每股暫定作價０﹒１９５元計算發行新股給債權人，抵銷應付及結欠債權人之債務的全
部尚未償還本金額。
　
＊以股代債快落實＊
　
　　集團管理層現正與債權人安排會面，就債務重組計劃進行磋商，並會再作調整，表示目標在
２０２１年第一季度完成重組方案，透過「以股代債」方式，全數償還對債權人之結欠。
　
＊料目標價上升潛力大＊
　
　　滿地科技於１１月１１日收報０﹒１９３元，而與代價股份之暫定發行價０﹒１９５元相若
，反映定價合理。按現報０﹒１９３元計算，集團市值約７００６萬元，保守來看上市公司價值
不少於１﹒００億元，每股合理值不少於０﹒２７５元，潛在升幅為４２﹒７３％。倘若集團市
值在重組時股份增加兩倍至１０億９仟萬股，以現時主板殼價合理水平５﹒５億元計算，則長線
目標價可提升至大約０﹒５元。唯此目標必須要公司在未來完全成功落實重組之後才有機會達至
！建議在成交量顯著增加時才追入，止蝕價８％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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