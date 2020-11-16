《股林淘金－林家亨》滿地科技重組順利，股價目標有上調空間

《股林淘金》滿地科技（０１４００）於１１月１１日晚上發公告，公布重組交易之具體詳

情，將以每股暫定作價０﹒１９５元計算發行新股給債權人，抵銷應付及結欠債權人之債務的全

部尚未償還本金額。



＊以股代債快落實＊



集團管理層現正與債權人安排會面，就債務重組計劃進行磋商，並會再作調整，表示目標在

２０２１年第一季度完成重組方案，透過「以股代債」方式，全數償還對債權人之結欠。



＊料目標價上升潛力大＊



滿地科技於１１月１１日收報０﹒１９３元，而與代價股份之暫定發行價０﹒１９５元相若

，反映定價合理。按現報０﹒１９３元計算，集團市值約７００６萬元，保守來看上市公司價值

不少於１﹒００億元，每股合理值不少於０﹒２７５元，潛在升幅為４２﹒７３％。倘若集團市

值在重組時股份增加兩倍至１０億９仟萬股，以現時主板殼價合理水平５﹒５億元計算，則長線

目標價可提升至大約０﹒５元。唯此目標必須要公司在未來完全成功落實重組之後才有機會達至

！建議在成交量顯著增加時才追入，止蝕價８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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