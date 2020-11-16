  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/11/2020 07:57

《華爾街內望》疫苗憧憬推動市場樂觀情緒，美股道指漲３９９點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國各地新增病例激增，限制措施收緊，不過美企業績強勁，
加上疫苗憧憬推動市場對經濟的樂觀情緒，美股上周五（１３日）上漲，標指創新高。
　　道指漲３９９點或１﹒３７％，報２９４７９點。標指漲４８點或１﹒３６％，報３５８５
點。納指漲１１９點或１﹒０２％，報１１８２９點。
　　小型股羅素２０００指數創新高，收漲２﹒１％，報１７４４點。羅素１０００價值股指數
漲１﹒９７％，跑贏增長股指數漲０﹒７％。
　　上周累計，標指累漲２﹒２％，道指累升４％，皆創４月以來最大漲幅，納指則累跌
０﹒６％。
　　下屆總統拜登的高級顧問表示，明年沒有打算於全國實施封鎖的計劃，但談到在疫情嚴重的
地區實行限制。
　　另外有聯儲局官員警告，在看不到出台新經濟刺激方案的情況下，病例不斷增加可能對經濟
造成損害。
　　拜登在喬治亞州取得勝利後鞏固優勢，並使總統特朗普通過法律挑戰及重新點票扭轉大選結
果的希望變得渺茫。
　　個股方面，約９０％標指成份股已經公布第三季業績，目前預計其獲利按年跌７﹒８％，勝
預期跌２１﹒４％。
　　思科升７﹒０６％，其季度業績顯示在家工作推動需求激增。迪士尼漲２﹒１％，受快速增
長的串流媒體業務推動，主題公園的部分復甦緩解季度虧損。
　　美國指標十年期國債收益率升至０﹒８９６％，三十年期國債收益率微跌，報
１﹒６４８％，兩年期國債收益率微升至０﹒１７９％。（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下16/11/2020
【美國大選】特朗普否認已認輸　重申選舉舞弊
剖析天下15/11/2020
【美國大選】特朗普首度承認拜登勝出　惟重申選舉遭操控
財經熱話13/11/2020
《股市一周》疫苗有效資金換馬　港股全周升443點守二萬六關
中國故事13/11/2020
《神州經脈》美國禁投資31間中企　RCEP將簽署　滬指四連跌
財經熱話13/11/2020
特朗普禁令一出　中資電訊股慘跌　張智威：拜登上任後才好部署
中國故事13/11/2020
【雙11】疫情推動「帶貨直播」　電商營銷轉移陣地　催生新行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>