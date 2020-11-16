《華爾街內望》疫苗憧憬推動市場樂觀情緒，美股道指漲３９９點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國各地新增病例激增，限制措施收緊，不過美企業績強勁，

加上疫苗憧憬推動市場對經濟的樂觀情緒，美股上周五（１３日）上漲，標指創新高。

道指漲３９９點或１﹒３７％，報２９４７９點。標指漲４８點或１﹒３６％，報３５８５

點。納指漲１１９點或１﹒０２％，報１１８２９點。

小型股羅素２０００指數創新高，收漲２﹒１％，報１７４４點。羅素１０００價值股指數

漲１﹒９７％，跑贏增長股指數漲０﹒７％。

上周累計，標指累漲２﹒２％，道指累升４％，皆創４月以來最大漲幅，納指則累跌

０﹒６％。

下屆總統拜登的高級顧問表示，明年沒有打算於全國實施封鎖的計劃，但談到在疫情嚴重的

地區實行限制。

另外有聯儲局官員警告，在看不到出台新經濟刺激方案的情況下，病例不斷增加可能對經濟

造成損害。

拜登在喬治亞州取得勝利後鞏固優勢，並使總統特朗普通過法律挑戰及重新點票扭轉大選結

果的希望變得渺茫。

個股方面，約９０％標指成份股已經公布第三季業績，目前預計其獲利按年跌７﹒８％，勝

預期跌２１﹒４％。

思科升７﹒０６％，其季度業績顯示在家工作推動需求激增。迪士尼漲２﹒１％，受快速增

長的串流媒體業務推動，主題公園的部分復甦緩解季度虧損。

美國指標十年期國債收益率升至０﹒８９６％，三十年期國債收益率微跌，報

１﹒６４８％，兩年期國債收益率微升至０﹒１７９％。（ａｌ）

