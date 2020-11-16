《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊業績

《牛熊志選》恆指上周先升後跌，上周五（１３日）一度考驗２６０００點關口，短線料穿

梭於１０天線在２６０００點至２６５００點之間整固，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資

金流情況，截至上周四（１２日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約２０１５﹒０萬港元資

金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約３﹒１３億港元資金淨流入，顯示有資金流

入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點

之間，累計相當約１１６９張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至２６９９９點之

間累計了相當約２５２８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至１８﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒８個波幅點至１８﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒４個波幅點至３１﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒３個波幅點至

３０﹒８％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３７﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３０﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒７個波幅點至３３﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２２﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至２８﹒５％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２３﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒５個波幅點至１９﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２１﹒４％的水平。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３﹒７５億元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約６６４元至６９９元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒８倍至８﹒３倍；牛證方面，資

金留意收回價５４４元至５８０元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒６％至８﹒７％，槓桿約

１０﹒３倍至２７﹒１倍。另外，阿里相關認購證及牛證期內錄得約３﹒２３億元資金淨流入部

署，資金留意行使價２８５元至３２０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６﹒８倍至

７﹒２倍；牛證方面，資金留意收回價２４０元至２４４元之間的較貼價條款，收回距離約

３﹒７％至５﹒２％，槓桿約１４﹒８倍至１８﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內匯控的相關認沽證及熊證合共錄得約２０７３﹒０萬元資金淨流

入部署。匯控認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２９元至３２元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５﹒９倍至６﹒７倍；熊證方面，資金主要留意收回價３９元至４５元附近的條款，

收回距離約７﹒４％至２１﹒１％，槓桿約４﹒１倍至７﹒９倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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