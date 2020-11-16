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即市新聞

16/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》談中長線換馬技巧

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和
４７﹒５％，局勢則均屬顯著向好。來到每個星期第一個交易日，中線投資者須依「證券排行榜
」內各證券的相對強弱勢，認真考慮將組合內一些已經明顯轉弱的證券沽出，換入一些最強勁而
自己又未持有的證券。經過上周資金大轉移，從新經濟股流往舊經濟股的突發現象後，換馬行動
更形重要。筆者的一般做法，為於半日收市前完成行動，最遲為全日收市前。
　　上周五（１３日）美股走勢全面向好，有利港股大市反彈，惟上升動力將主要來自藍籌股的
主動買盤。待大市的升勢放緩後，我們可立即入市行動。由於目前短期局勢向淡，若情況不獲改
善，先將弱勢股沽出，再於收前候低買入強勢股的策略較為可取。至於長線投資者，我們只須於
每個月第一個交易日才入市換馬。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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