《ＥＴＦ解碼－羅博仁》ＥＴＦ流動性與買賣價差

《ＥＴＦ解碼－羅博仁》「流動性」是一般投資者經常聽到但未必完全了解的投資術語。事

實上，證券（如股票）的流動性是可以量化的指標，通常反映自屏幕上的成交額（ｏｎ－

ｓｃｒｅｅｎ ｔｒａｄｉｎｇ ｖｏｌｕｍｅ）。不過，ＥＴＦ卻是例外，因為它與股票不同

，擁有多層流動性，而二手市場成交額只是其中一部分，或非最佳量度準則。

ＥＴＦ的多層流動性可用冰山作比喻：首先，ＥＴＦ的第一層流動性（即「表面流動性」）

是在二級市場上交易的ＥＴＦ股票數量，僅屬ＥＴＦ整體流動性中的冰山一角。ＥＴＦ的第二層

流動性又稱「隱藏流動性」，反映莊家的庫存量，以及透過場外交易平台和股票借貸可獲得的

ＥＴＦ單位。至於第三層的流動性－「潛在流動性」，是源自莊家的申購及贖回機制，是ＥＴＦ

整體流動性中佔比最大的部分。由於莊家可創造新的ＥＴＦ單位，因此「潛在流動性」可令

ＥＴＦ的流動性與其標的證券的流動性掛勾。



＊甚麼是買賣價差＊



在量度ＥＴＦ的流動性時，投資者或會參考不同的指標。事實上，投資者要估算ＥＴＦ的流

動性，只需透過評估買賣個別ＥＴＦ單位數量的所需成本。流動性的相關成本主要以買賣價差來

量度，即買方願意支付的最高價格與賣方願意出售證券的最低價格之間的差額。此價差屬於交易

成本一部分（交易成本還包括經紀佣金），而交易成本及持有成本（包括追蹤誤差和稅收等）的

總和，就是ＥＴＦ的「投資總成本」，即Ｔｏｔａｌ Ｃｏｓｔ ｏｆ Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ

（簡稱ＴＣＯ）。

為幫助投資者進一步降低ＥＴＦ的交易成本，香港交易所早前就香港上市ＥＴＦ推出了多項

流動性優化措施，包括在２０２０年６月１日推出新的ＥＴＦ價位表。措施僅推出數月已取得令

人鼓舞的成績，為投資者節省超過５億港元的交易成本（按２０２０年６月１日至９月３０日的

總成交額及買賣價差變幅估算）。



＊甚麼是價位表＊



價位表載列了證券市價處於不同價格範圍的最低價格變化幅度（即最低上落價位）。新推出

的ＥＴＦ價位表優化了流動性，例如一隻市價為１５元的交易所買賣產品（ＥＴＰ），在新的價

位表中屬於１０元至２０元的價格範圍，新的最低上落價位是０﹒０１０元，與舊的最低上落價

位０﹒０２０元比較，降幅達５０％。

在香港交易所推出新的ＥＴＦ價位表之前，部分在香港上市、交易量較活躍的ＥＴＦ的買賣

價差受到最低上落價位的限制，意味著這些ＥＴＦ以等於或接近其最小可實現價差的價格進行交

易。讓投資者可用較窄的買賣價差投資於受價位限制的ＥＴＦ，降低最低上落價位是其中一個可

行的方法。



＊收窄買賣價差，提升投資靈活性＊



自香港交易所推出了新的ＥＴＦ價位表以優化最低上落價位後，在香港交易所上市的ＥＴＦ

的買賣價差中值出現以下改善（數據截至２０２０年９月３０日）：

．買賣盤紀錄顯示，ＥＴＦ交易的價差獲縮窄，而且深度增加，有超過６５％在香港上市

ＥＴＦ的價差縮小了至少１０％；

．不同流動性層級的ＥＴＦ均錄得價差收窄：交易最活躍的ＥＴＦ（平均每日成交額超過１億港

元）的價差平均縮小了５３％，而成交量較少的ＥＴＦ（平均每日成交額為１００萬港元或以下

）的價差平均縮小了１９％；

．高流動性ＥＴＦ的買賣價差收窄幅度更為明顯，其中以香港股票ＥＴＦ和價格較低的美元櫃檯

ＥＴＦ尤為突出，兩者的買賣價差分別收窄４２％及２７％。

新ＥＴＦ價位表除了有助收窄買賣價差，亦可從多方面惠及投資者：例如價位區間收窄後，

可讓投資者更靈活地調整投資策略，應對不同的市場變化，或令價格更迅速地反映市場上的新消

息及當前市場情況。當在港上市ＥＴＦ的流動性增強，或會吸引更多發行商在港推出產品，繼而

或可使投資者能夠以較低的交易成本，在香港買賣更多元化的ＥＴＦ。

儘管買賣價差是ＥＴＦ投資成本的重要組成部分，但投資者應注意，ＥＴＦ的實際投資成本

不止於此。在買賣ＥＴＦ時，投資者應同時考慮投資總成本（ＴＣＯ）中的交易成本及持有成本

兩個部分（後者包括基金和投資者層面的稅項）。有關ＴＣＯ和ＥＴＦ稅項的詳情，請瀏覽香港

交易所的ＥＴＰ網頁：ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ＥＴＰ

與一般投資產品一樣，ＥＴＦ涉及投資風險，無法保證獲利。此外，ＥＴＦ涉及的風險包括

（但不限於）交易價格高於或低於資產淨值、交易對手風險（合成ＥＴＦ）及追蹤誤差等。投資

者在作出任何投資決定之前，應先了解相關風險。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

