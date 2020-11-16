《一周攻略－周進略》兩周亢奮後，回復上落市

《一周攻略》經過兩周的憧憬和亢奮之後，投資者逐漸消化之前的好消息，對於實體經濟的

改善，一方面是樂觀，但另一方面又不失審慎，明白到一切在在需時，只是相比起之前大半年，

在原有的重大議題上，如今的不明朗因素消除了一部分而已。



＊樂觀為主，審慎為輔＊



是的，大選結果雖未完全算是塵埃落定，畢竟不算是正式官方公布，但相信扭轉外界推測的

可能性不高，而另一邊廂，疫苗在各地的研發努力下，陸續有好消息，即使一開始的技術門檻，

包括成功研發的疫苗的效用及物流過程的要求規格，可能不是一下子可以完全達到，但起碼仍是

往正確方向走近一大步。

如此一來，投資者是樂觀為主，審慎為輔的。不過，這不是純粹天真片面的樂觀，而是有相

當程度的悲觀，主要來自實際運作的評估，這樣反而使一切來得更有秩序，更可以持續。



＊疫情受惠受累股反應如鏡象＊



換言之，對於股市的樂觀，將不是一下子突然往上，而是循序漸進的，由實體經濟有望逐漸

改善而來的基本面改善，帶動估值，而不再是之前一味的要求財政或貨幣政策到位才可。

事實上，觀乎市場真實的反應，不難觀察，之前受疫情打擊至深的，例如航空業如

ＤＥＬＴＡ ＡＩＲＬＩＮＥ，以美股為例，近日在輝瑞的好消息公布後，立即應聲上升，而另

一極端，近乎鏡象相映成趣的，便是此前一直領漲大為受惠於疫情的ＺＯＯＭ，一樣應聲大跌，

如此對比，說明了投資者的評估。



＊消息對市場影響邊際遞減＊



更重要的是，有別於之前緊緊繫於財政政策何時有定案或起碼共識，如今大家明白，美國國

會的形勢，既非一面倒，互有制衡之下，對於大規模的資助補貼，也未必是馬上可以做到，但相

信在大選結果完全確定後，仍有相當的空間可做。但即使如此，亦不完全是大家爭論或關心的焦

點，因為只要疫苗有效並大規模普及，財政政策的支持便相對次要。

無論如何，當前金融市場對於過去大半年的好壞消息的震撼程度，有如邊際效用遞減定律，

要有更大劑量的藥，也就是更大的意料之外，才有相程的刺激或打壓股市或整體投資氣氛的能力

，如此說來，大家要有心理準備，波幅有可能漸次由之前大幅強度震盪，變為偶有震盪，回復上

落市格局，可能不只是港股而已，而是全球皆然的趨勢。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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