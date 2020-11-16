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即市新聞

16/11/2020 09:58

《套期保值－蕭猷華》恒指短線上望２７０００點

　　《套期保值》美國總統特朗普繼續斥責選舉舞弊，在多個州份訴諸法院，華盛頓爆發大型示
威，特朗普支持者與極左組織發生衝突，流血事件。環球股市早已預期會出現這樣情況，認為美
國不會出現政治憲制危機，繼續股照炒，始終環球資金泛濫，各大央行不斷印銀紙，在極低息環
境下，資金放銀行沒有利息，唯有繼續Ｒｉｓｋ　Ｏｆｆ吧！
　　另一方面，在低息、錢多、錢平的情況下，各大、小型基金別無選擇，唯有流入股市，追逐
回報。筆者認為大型新經濟股繼續是基金首選，除了新經濟股業績交到功課之外，基金為了避免
表現跑輸同業，寧願「贏一齊贏、輸一齊輸」心態，由於最大的幕後托市者是環球中央銀行，在
新冠肺炎肆虐，環球經濟倒退之下，各政府更加要保住股市，避免出現骨牌效應。
　　龍頭科技股ＡＴＭＸ上星期爆發小型股災，下跌速度快又急，不過兩日便完成探底，反彈力
驚人，成交急增，若冇超級大戶、基金進場，肯定做不了這樣的成交量，ＡＴＭＸ股價上周五（
１３日）幾乎收復大部分失地，筆者認為龍頭科技股繼續領漲大市。另一方面，亞太１５國經過
八年談判，正式簽署全球最大貿易協議《區域全面經濟夥伴關係協定》，恆生指數有望挑戰２７
０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
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