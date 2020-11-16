《專家之言－葉尚志》亢奮換碼潮開始放慢，總體仍處整固局面

《專家之言》上周五（１３日）港股繼續回整第三日，恆指再跌有１０多點，２６０００點

關口失而復得，市場仍處於資金重新配置的過程中，但是大市成交量出現進一步回降，似乎換碼

行動有先慢下來的跡象，估計總體市況有持續整固的傾向。騰訊（００７００）在三季報後表現

回好，股價重上６００元水平，對近日來備受壓力的科網股帶來提振。然而，三大內地電訊營運

商集體下挫，平均跌幅都超過有５％。



＊騰訊撐市，恆指跌幅收窄＊



恆指連續回整第三日，在盤中曾一度下跌２６０點低見２５９０９點，但是在騰訊（００７

００）撐市下，日內跌幅得以有所收窄。恆指收盤報２６１５７點，下跌１３點或０﹒０４％。

國指收盤報１０５４５點，下跌３４點或０﹒３２％。另外，港股主板成交金額進一步回降至１

５１４億多元，而沽空金額有１９８﹒４億元，沽空比例１３﹒１％。至於升跌股數比例是７２

３：１０４４，日內漲幅超過１０％的股票有３０隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２５隻。



＊大市成交量顯著回降＊



在新冠肺炎疫苗研發有突破發展消息發布下，市場對於經濟復甦的預期得以恢復提振，也把

投資者的目光、從新經濟科網股有所回轉至傳統經濟周期股方面。然而，隨著大市成交量出現顯

著回降，從早前的高峰逾２６００億元回落至現時的１５００億元水平，似乎市場經歷了一輪亢

奮的換碼熱潮後，開始有慢下來的跡象。對於港股後市表現可以維持正面態度，但相信短期市況

未可擺脫整固格局，而在市場開展了新一輪大型重新配置行動中，相信估值情況將會是重點衡量

標準，對於現時估值偏高了的，無論是新經濟股也好、還是傳統經濟股也好，建議操作上都要注

意追高的風險。



＊美禁令破壞電訊股反彈走勢＊



盤面上，科網股表現相對突出，騰訊（００７００）在業績後重上６００元關口，而外資券

商把其目標價上調至７００元以上，都是刺激推動的消息因素。另外，有望快將分拆京東健康上

市的京東－ＳＷ（０９６１８），股價彈性也來得比較明顯，漲了７﹒８６％至３４８﹒４元收

盤。但值得注意的是，阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）的彈性依然較弱，估計螞蟻集團暫緩上市

的影響未能散去。另一方面，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國投資公司以及養老基金對

部分中國企業進行投資，禁止名單中包括有內地電訊營運商在內。受到消息影響，中移動（００

９４１）和中電信（００７２８），都分別急挫有５﹒０３％和７﹒７７％，由月初開始展現的

反彈走勢已有出現破壞的機會。《第一上海首席策略師 葉尚志》

